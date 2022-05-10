«Охота продолжается». Белогоровку зачищают от российских оккупантов, их понтоны и техника уничтожены — Гайдай 10 мая, 10:22 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные уничтожили технику оккупантов, которые пытались попасть в Белогоровку (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Белогоровку Луганской области продолжают зачищать от российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 10 мая

Как сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, понтонные переправы и вражеская техника уже уничтожены.

Видео дня

В населенный пункт удалось попасть около 80 оккупантам, охота на них продолжается.

«Остатки личного состава частично уничтожены, частично они убегали и уже вплавь переправлялись на другую сторону», — добавил глава ОВА.

Гайдай также подчеркнул, что цель России — отрезать Луганскую область от других украинских регионов и закрыть дорогу, по которой проходит эвакуация и гуманитарка.

Россияне построили понтонную переправу через Северский Донец в районе Белогоровки 8 мая.

Глава ОВА добавил, что после зачистки Белогоровки спасатели смогут начать разбор завалов в школе и соседнем селе Шипилово, где 11 мирных жителей заблокированы в подвале дома. Эвакуация со свободных от российских оккупантов территорий Луганской области тоже возобновится после зачистки.

7 мая оккупанты сбросили авиабомбу на школу в поселке Белогоровка в Северодонецком районе Луганской области. Там спасались от российских обстрелов около 90 жителей. Под завалами могли погибнуть 60 человек.







Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.