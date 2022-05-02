В Беларуси блокируют Интернет, чтобы скрыть данные о перемещении войск РФ — украинская разведка 2 мая, 11:49 Цей матеріал також доступний українською Российская военная техника перемещается по территории Беларуси (Фото:Hajun_BY/Telegram)

В Беларуси блокировали доступ в Интернет, чтобы скрыть информацию о передвижении российских войск по ее территории для наступления на украинские населенные пункты, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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«Впервые полное и частичное ограничение доступа абонентов мобильной связи республики Беларусь к сети Интернет было зафиксировано 1 апреля. В течение месяца в доступе к сети Интернет были ограничены целые регионы Беларуси», — отметили в ведомстве.

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Там рассказали, что отключения пользователей от сети Интернет скоординированы специальными службами. КГБ Беларуси и ФСБ России пытаются ограничить общение патриотически настроенных граждан и предотвратить распространение информации в социальных сетях о передвижении по территории Беларуси российской военной техники.

«Аномалии в доступе к сети в отдельных районах к югу и юго-востоку от Минска указывают на коридор движения военной техники, что подтверждено информацией из других источников», — резюмировали в ГУР.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко поддерживает полномасштабное вторжение России в Украину.

Российские военные и танки наступали на север Украины с территории Беларуси, также там размещены установки, с которых по территории Украины запускаются ракеты. Россия использует белорусские аэродромы для военных самолетов, инфраструктуру и больницы.

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