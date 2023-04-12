В районе Бахмута есть перебои в работе Starlink — военный ВСУ 12 апреля, 15:08 Окрестности Бахмутаа, 10 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

Юрий Сиротюк, военнослужащий 5-го отдельного штурмового полка ВСУ, защищающий Бахмут, рассказал о перебоях в работе Starlink в районе этого города.

«Если раньше у нас практически не было проблем со Starlink, то сейчас на окраинах Бахмута враг нашел какие-то „лекарства“. Очень много информации, корректировки, онлайн, о котором мы говорим — это все происходит через систему Starlink», — рассказал Сиротюк в эфире Radio NV.

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Проблемы в работе Strarlink он связывает с работой вражеских радиолокационных систем.

Когда противник начинает использовать свои средства радиолокационной борьбы, наш дрон не может взлететь выше 10 метров, он только взлетает, его противник сразу затягивает, забирает, выводит в свою сторону. Никакая связь не работает, в частности Starlink работает с перебоями", — сказал военный.

Комментируя заявления Илона Маска о запрете использования Starlink украинскими военными, Сиротюк сказал, что системы Starlink «работают, но сейчас в районе Бахмута с перебоями есть сложность в работе Starlink».

«Но это очень важно, потому что даже мы иногда используем такую тактику, что берем нашу птицу и корректируем сами себе огонь, в онлайн-режиме видим, куда попадает снаряд от нашей гранаты и можем в онлайн-режиме корректировать. Это очень эффективно, потому что такая корректировка позволяет нам попадать в амбразуру их пулеметного гнезда. Поэтому врага это очень беспокоит, Starlink нас очень здорово выручает, потому что никакой другой связи здесь нет, нет мобильной связи», — отметил военный.

По его словам, сейчас связь есть, но в последние дни она стала «существенно хуже» — «развертывание антенны длится дольше, подключение продолжается дольше и соединение не бывает стабильным».

«Наши враги таких средств не имеют, в этом наше преимущество, что мы в онлайне можем все видеть и принимать решения, отдавать приказы и даже корректировать огонь, а противник должен сажать дядю с биноклем, который смотрит, куда попал его снаряд, и на глаз пробовать его корректировать», — подчеркнул Сиротюк.

23 марта вице-премьер Михаил Федоров сообщал, что в Украине 42 тысячи терминалов Starlink.

«Они работают, все функции, которые они выполняли, выполняют. Поэтому в этом направлении все под контролем… Уверен, что [Starlink будут работать] столько, сколько нам нужно для победы», — добавил вице-премьер.

20 марта издание The Economist со ссылкой на украинского разведчика сообщало, что работа терминалов Starlink теперь ограничена не только в зоне боевых действий и на оккупированных территориях, но также при движении на суше со скоростью более 100 км/ч или при использовании на воде.

В феврале в SpaceX заявляли, что ограничили использование интернета Starlink для украинских военных во время управления дронами.

В октябре 2022 года глава SpaceX Илон Маск опубликовал ряд скандальных сообщений в Twitter, в которых предлагал Украине пойти на территориальные уступки России, обосновывая свой «мирный план» угрозой применения ядерного оружия.

Твиты с предложением Маска вызвали негодование среди украинских и иностранных политиков, журналистов и общественных деятелей. После скандала Маск заявил, что «до сих пор очень поддерживает Украину», но боится эскалации.