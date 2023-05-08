«Сидят по норам». Мясных штурмов в окрестностях Бахмута уже нет — военный и лидер движения Гонор Филимонов 8 мая, 19:14 Дым над Бахмутом 7 мая 2023 года (Фото:Adam Tactic Group/Handout via REUTERS)

Лидер движения Гонор и украинский военный Сергей Филимонов в эфире Radio NV рассказал о ситуации в Бахмуте.

«Конечно, очень тяжело из-за того, что осталось действительно не очень много территории под контролем Украины. И это позволяет «вагнерам» постоянно наносить огневое поражение», — сказал Филимонов в эфире Radio NV.

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В то же время, он отметил, что вагнеровцев становится «очень мало», потому что «они умирают реально не то, что десятками, а сотнями каждый день».

«Говорю как человек, участвовавший [в боях]: каждый день мы убивали не менее 10 человек, а иногда бывало, в хорошие дни, и по 40 удавалось», — рассказал лидер движения Гонор.

Филимонов также рассказал о том, что дороги на Бахмут простреливаются дальнобойным вооружением окупантов, таким как ПТУРы, минометы и СПГ.

«Но мы уже не видим в окрестностях Бахмута, у этих дорог постоянных „мясных“ штурмов. То есть, для того, чтобы там кого-то убить, его нужно поискать. Они все сидят по норам и ждут», – сообщил он.

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что удерживание Бахмута было ключевым моментом для подготовки контрнаступления Украины.

Это позволило диктовать условия линии фронта и сокращать военные ресурсы России.

1 мая представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге в Белом доме заявил, что, по оценкам США, в боях за Бахмут Россия потеряла 20 тысяч человек убитыми за последние пять месяцев. Общие потери страны-агрессора на этом направлении составляют 100 тысяч человек. Бои за Бахмут продолжаются с июля 2022 года.

