В августе будет продолжаться прием заявок на денежную помощь от ООН 1 августа, 10:25 Украинская семья на фоне своего разрушенного дома в селе Наливайковка Киевской области (Фото:unhcr.org)

В августе в Украине будет продолжаться прием заявок на денежную помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Такую помощь смогут получить семьи, которые не получали ранее помощь от международных организаций, имеют доход менее 5400 грн на одного человека, а также относятся к следующим категориям:

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переселенцы, которые переместились после 24 февраля 2022 года;

лица, которые не выезжали после 24 февраля, но пострадали от военных действий в Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Николаевской, Херсонской областях ( перечень может быть дополнен);

перечень может быть дополнен); люди, которые из-за военных действий были вынуждены покинуть свои дома, и уже вернулись на постоянное место жительства ( в том числе и из-за рубежа).



Также эти категории должны соответствовать критериям уязвимости, установленным УВКБ ООН. Это должно быть

семья, которая имеет только одного из родителей с детьми в возрасте до 18 лет или с лицами пожилого возраста ( 55 лет и старше);

55 лет и старше); семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями;

приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разлученными с родителями ( требуется документальное подтверждение).

Для получения выплат необходимо обратиться в пункты регистрации благотворительного фонда Право на захист, который является партнером УВКБ ООН.

Если ваша семья соответствует всем критериям, после рассмотрения заявки вы получите на свою карту выплату в размере 2220 грн (на одного человека). Деньги будут поступать ежемесячно в течение трех месяцев.