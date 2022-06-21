В Авдеевке войска РФ обстреляли школу снарядами Град с магниевым зарядом — глава Донецкой ОВА 21 июня, 08:16 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты практически уничтожили здание школы (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

В ночь на 21 июня в Авдеевке войска РФ обстреляли одну из местных школ снарядами Град с магниевым зарядом.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

«Авдеевка. Школа № 6. Сегодня ночью оккупанты обстреляли ее снарядами РСЗО Град с магниевым зарядом. Это уже третья школа, уничтоженная россиянами в Авдеевке», — отметил он.

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Кириленко добавил, что всего с начала полномасштабного вторжения Россия разрушила около 200 школ в Донецкой области.

Российские оккупанты систематически обстреливают населенные пункты Донецкой области, пытаясь захватить те территории, которые до 24 февраля оставались под контролем Украины.

Авдеевка является одной из горячих точек Донбасса.

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