В Авдеевке войска РФ обстреляли школу снарядами Град с магниевым зарядом — глава Донецкой ОВА
Оккупанты практически уничтожили здание школы (Фото:Павел Кириленко/Telegram)
В ночь на 21 июня в Авдеевке войска РФ обстреляли одну из местных школ снарядами Град с магниевым зарядом.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.
«Авдеевка. Школа № 6. Сегодня ночью оккупанты обстреляли ее снарядами РСЗО Град с магниевым зарядом. Это уже третья школа, уничтоженная россиянами в Авдеевке», — отметил он.
Кириленко добавил, что всего с начала полномасштабного вторжения Россия разрушила около 200 школ в Донецкой области.
Российские оккупанты систематически обстреливают населенные пункты Донецкой области, пытаясь захватить те территории, которые до 24 февраля оставались под контролем Украины.
Авдеевка является одной из горячих точек Донбасса.
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