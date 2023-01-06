Наступательный. Украина выходит на предпоследний этап войны — Данилов

6 января, 16:06
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Алексей Данилов (Фото:СНБО)

Алексей Данилов (Фото:СНБО)

Украина сейчас приближается к предпоследнему, наступательному этапу войны, считает секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

В пятницу, 6 января, Данилов опубликовал в Facebook пост о том, как мир менял отношение к полномасштабной войне России против Украины — «от партизанского движения до победы». Он поделил войну на четыре этапа:

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  • январь 2022 года — партизанская война (переносной противотанковый ракетный комплекс NLAW, переносной зенитно-ракетный комплекс Stinger, ПЗРК Javelin);
  • июнь 2022 года — оборонно-контрнаступательная война (реактивная система залпового огня HIMARS, РСЗО MLRS, гаубица M777, ракеты Harpoon, снаряды GMLRS, Excalibur, САУ PzH 2000, ППО IRIS, САУ CAESAR, самоходная гаубица Krab;
  • 2023 год — наступательная война (БМП Bradley, Marder, БТР Bastion, бронемашины или «колесные танки» AMX-10 RC, ЗРК Patriot «и много чего еще, менее публичного и совсем не публичного».
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По мнению секретаря СНБО, четвертым этапом будет «война справедливости и расплаты».

https://www.facebook.com/danilov.oleksiy/posts/pfbid0ZjNN5zsjZuXMjzQnZtgwy2md7vuozmW8FCqxZUMPgqZ2hEvvYzntUgigzKyXYqNTl

После переговоров президентов Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона 4 января в Елисейском дворце заявили, что Франция передаст Украине бронеавтомобили AMX-10RC, которые также классифицируют как колесные танки — первые танки западной разработки для ВСУ. Также Франция поставит Украине бронеавтомобили Bastion.

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5 января по итогам переговоров президента Джо Байдена и канцлера Олафа Шольца США и Германия объявили, что передадут Украине БМП Marder и БМП Bradley. Германия также присоединится к США и передаст Украине батарею ЗРК Patriot.

https://www.youtube.com/embed/OkIsG9wKq6s

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что весной Украина планирует серьезное наступление.

«Тогда [мы увидим больше] освобождений территорий и нанесение окончательного поражения Российской Федерации. Это произойдет по всей Украине, от Крыма до Донбасса», — сказал он.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Военная техника Военная помощь Поставки оружия Наступление Поддержка Украины Алексей Данилов Война России против Украины

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