Укрзализныця срочно изменила маршруты трех поездов в Полтаву и Харьков, время в пути увеличилось до пяти часов 4 июля, 11:17 УЗ предупредила об изменениях в маршруте трех поездов (Фото:УЗ/Facebook)

В понедельник, 4 июля, Укрзализныця оперативно изменила маршруты курсирования трех поездов, следующих в Полтаву и Харьков.

Как сообщили в пресс-службе компании в Telegram, это произошло по техническим причинам.

Время в пути увеличилось до пяти часов для таких поездов:

№ 722 Киев — Харьков;

№ 22 Львов — Харьков;

№ 150 Черновцы — Полтава.

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Указанные поезда вместо Миргорода и Полтавы-Киевской будут временно следовать через Ромодан, Кременчуг и Полтаву-Южную.

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