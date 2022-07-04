Укрзализныця срочно изменила маршруты трех поездов в Полтаву и Харьков, время в пути увеличилось до пяти часов
УЗ предупредила об изменениях в маршруте трех поездов (Фото:УЗ/Facebook)
В понедельник, 4 июля, Укрзализныця оперативно изменила маршруты курсирования трех поездов, следующих в Полтаву и Харьков.
Как сообщили в пресс-службе компании в Telegram, это произошло по техническим причинам.
Время в пути увеличилось до пяти часов для таких поездов:
- № 722 Киев — Харьков;
- № 22 Львов — Харьков;
- № 150 Черновцы — Полтава.
Указанные поезда вместо Миргорода и Полтавы-Киевской будут временно следовать через Ромодан, Кременчуг и Полтаву-Южную.
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