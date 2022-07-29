Зверства оккупантов: СБУ идентифицировала четырех военных РФ, пытавших семью в Буче

29 июля, 16:24
В преступлениях против мирного населения Бучи принимал участие сержант армии РФ Петр Данилов (Фото:СБУ)

В преступлениях против мирного населения Бучи принимал участие сержант армии РФ Петр Данилов (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины установила личности четырех военных РФ, которые пытали мирных жителей Бучи во время захвата населенного пункта в марте текущего года.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, рядовой, два сержанта и подполковник армии РФ находились на территории Бучи и жестоко пытали местную семью.

По данным следствия, оккупанты ворвались в дом местных жителей и пытались угрозами получить информацию о местоположении украинских войск.

Видео дня

Поняв, что у членов семьи есть четкая проукраинская позиция, российские солдаты заблокировали их в доме. Угрожая оружием, оккупанты долгое время психологически давили на людей и пытали, требовали, чтобы те выдали адреса проживания патриотов и военных в Буче.

https://www.youtube.com/watch?v=E6WVGlQFn6g

«Впоследствии россияне вывели хозяина во двор, раздели, повалили на землю и стали бить ногами. А когда пытки не принесли желаемого результата, мужчину планировали расстрелять. К счастью, ему удалось скрыться», — добавили в СБУ.

Там уточнили, что после этого оккупанты угрожали жене мужчины искалечить ее и убить. После пыток военные РФ покинули ее дом.

Читайте также:
Росгвардейца, причастного к убийствам и пыткам мирных жителей в Буче, объявили в международный розыск

Все фигуранты заочно уведомлены о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

https://twitter.com/ServiceSsu/status/1552943741589135360

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что резня, которую российские оккупанты устроили в Буче, была умышленной.

14 апреля Верховная Рада признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа.

Лидеры западных стран решительно осудили военные преступления российской армии и призвали к расследованию и привлечению виновных к ответственности.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Буча Военные преступления РФ Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Дмитрий Орешкин
Российский политолог
Первый признак для Путина. Что россияне думают о войне против Украины

Маленькой победоносной войны не получилось, и, похоже, с этим Россия уже свыклась. Начинается новая фаза — длинной, утомительной, раздражающей войны

29 июля, 12:59
Мнения
Автомобили в одном из морских портов Республики Корея, ожидающие загрузки в теплоход (Фото:CIG Shipping via facebook)
Море рисков /
Что произошло с подержанными автомобилями, которые украинцы заказали из США и Кореи накануне войны
29 июля, 09:50
Компании / Рынки
Дариус Фору: «Давайте проведем мысленный эксперимент» (Фото:ridofranz/Depositphotos)
Это очень важный вопрос. Что бы вы делали, если бы были богаты?
Дариус Фору
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X