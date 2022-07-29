Зверства оккупантов: СБУ идентифицировала четырех военных РФ, пытавших семью в Буче 29 июля, 16:24 В преступлениях против мирного населения Бучи принимал участие сержант армии РФ Петр Данилов (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины установила личности четырех военных РФ, которые пытали мирных жителей Бучи во время захвата населенного пункта в марте текущего года.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, рядовой, два сержанта и подполковник армии РФ находились на территории Бучи и жестоко пытали местную семью.

По данным следствия, оккупанты ворвались в дом местных жителей и пытались угрозами получить информацию о местоположении украинских войск.

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Поняв, что у членов семьи есть четкая проукраинская позиция, российские солдаты заблокировали их в доме. Угрожая оружием, оккупанты долгое время психологически давили на людей и пытали, требовали, чтобы те выдали адреса проживания патриотов и военных в Буче.

«Впоследствии россияне вывели хозяина во двор, раздели, повалили на землю и стали бить ногами. А когда пытки не принесли желаемого результата, мужчину планировали расстрелять. К счастью, ему удалось скрыться», — добавили в СБУ.

Там уточнили, что после этого оккупанты угрожали жене мужчины искалечить ее и убить. После пыток военные РФ покинули ее дом.

Все фигуранты заочно уведомлены о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что резня, которую российские оккупанты устроили в Буче, была умышленной.

14 апреля Верховная Рада признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа.

Лидеры западных стран решительно осудили военные преступления российской армии и призвали к расследованию и привлечению виновных к ответственности.

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