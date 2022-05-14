«Могу взять человека и в голову „бам“ из пулемета». УП установила личность оккупанта, который хвастался жене убийствами мирных жителей
Дмитрий Иванов — россиянин, который хвастался жене убийствами мирных жителей в Украине (Фото:скриншот / Украинская правда)
Журналисты Украинской правды установили личность российского оккупанта, который рассказывал жене об убийстве мирных жителей и других военных преступлениях в Украине.
Война России против Украины — главные события 13 мая
13 мая Служба безопасности Украины опубликовала перехват разговора россиянина, который сейчас находится в Херсонской области. В СБУ отметили, что зверства, которые оккупанты совершают в Украине, влияют на их психику и их уже начинают бояться жены.
«Я могу взять человека и в голову „бам“ — из пулемета, Калашникова, ПКМа — сто человек прошить, да. Голову оторвать. Ты что, в это не веришь? Настя, я долбо*б стал у тебя, я вообще еб*нутый стал… Когда были гражданские, я гражданских в окопы кидал. Всем по голове стрелял, убивал их. Они плакали, умоляли меня — я их все равно стрелял», — говорит российский военный на записи.
Украинская правда со ссылкой на источники в СБУ сообщает, что это Дмитрий Геннадьевич Иванов, родившийся
По данным УП, женщина, с которой разговаривал Иванов, — Анастасия Короткова. На ее странице во ВКонтакте есть свадебные фото с Ивановым, датированные 2020 годом.
Российские оккупанты совершают в Украине военные преступления, убивая, похищая, пытая и насилуя мирных жителей, умышленно наносят удары по гражданским объектам (жилым кварталам, больницам, школам, детским садам), вывозят пленных на территорию России и издеваются над ними. Верховная Рада 14 апреля признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа.
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