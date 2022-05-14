«Могу взять человека и в голову „бам“ из пулемета». УП установила личность оккупанта, который хвастался жене убийствами мирных жителей 14 мая, 02:14 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Иванов — россиянин, который хвастался жене убийствами мирных жителей в Украине (Фото:скриншот / Украинская правда)

Журналисты Украинской правды установили личность российского оккупанта, который рассказывал жене об убийстве мирных жителей и других военных преступлениях в Украине.

Война России против Украины — главные события 13 мая

13 мая Служба безопасности Украины опубликовала перехват разговора россиянина, который сейчас находится в Херсонской области. В СБУ отметили, что зверства, которые оккупанты совершают в Украине, влияют на их психику и их уже начинают бояться жены.



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«Я могу взять человека и в голову „бам“ — из пулемета, Калашникова, ПКМа — сто человек прошить, да. Голову оторвать. Ты что, в это не веришь? Настя, я долбо*б стал у тебя, я вообще еб*нутый стал… Когда были гражданские, я гражданских в окопы кидал. Всем по голове стрелял, убивал их. Они плакали, умоляли меня — я их все равно стрелял», — говорит российский военный на записи.



Украинская правда со ссылкой на источники в СБУ сообщает, что это Дмитрий Геннадьевич Иванов, родившийся 10.02.1995 . В соцсетях россиянина указано, что он живет в селе Купсола, республика Марий Эл. На странице во ВКонтакте оккупант называет себя Дмитрием Тумановым. Судя по шевронам на фотографиях, он выпускник Казанского высшего танкового командного училища.



Фото: скриншот/УП

Фото: скриншот/УП

Фото: скриншот/УП

Фото: скриншот/УП

Фото: скриншот/УП

По данным УП, женщина, с которой разговаривал Иванов, — Анастасия Короткова. На ее странице во ВКонтакте есть свадебные фото с Ивановым, датированные 2020 годом.

Российские оккупанты совершают в Украине военные преступления, убивая, похищая, пытая и насилуя мирных жителей, умышленно наносят удары по гражданским объектам (жилым кварталам, больницам, школам, детским садам), вывозят пленных на территорию России и издеваются над ними. Верховная Рада 14 апреля признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа.

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