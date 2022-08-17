Установлен военный РФ, отдавший приказ обстрелять из танка больницу в Сумской области

17 августа, 13:58
Здание больницы получило значительные повреждения после обстрела российскими оккупантами (Фото:Офис генпрокурора/Telegram)

Здание больницы получило значительные повреждения после обстрела российскими оккупантами (Фото:Офис генпрокурора/Telegram)

Правоохранители установили личность российского военного, который отдал приказ обстрелять из танка городскую больницу в Тростянце Сумской области.

Как сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора в Telegram, оккупанту заочно уведомлено о подозрении по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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По данным следствия, 23 марта во время оккупации российскими военными Тростянца Сумской области в нарушение норм международного гуманитарного права из танка Т-80 была обстреляна городская больница.

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Удалось установить, что приказ о совершении прицельных выстрелов по зданию больницы отдал командир танка 6-й танковой роты 12-го гвардейского танкового полка Шепетовский 4-й гвардейской танковой дивизии Кантимировская.

Экипаж танка произвел по меньшей мере три выстрела из танковой пушки, в результате чего было повреждено здание стационарного корпуса больницы. Во время обстрела в здании находились пациенты и персонал больницы.

С начала полномасштабного вторжения России суды в Украине вынесли уже восемь реальных приговоров военным РФ.

В начале августа Деснянский районный суд Чернигова признал военного РФ Михаила Куликова виновным по статье о нарушении законов и обычаев войны и приговорил к 10 годам тюрьмы. Он выстрелил из танка в жилой дом.

23 мая Соломенский районный суд Киева приговорил к пожизненному заключению российского военного Вадима Шишимарина за убийство мирного жителя в Сумской области. Приговор поставил точку в первом для Украины судебном процессе, фигурантом которого является военнослужащий армии РФ, а предметом рассмотрения — зверства и военные преступления оккупантов на украинской земле.

29 июля апелляционный суд заменил ему пожизненное заключение на 15 лет лишения свободы.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Сумская область Офис генерального прокурора Война России против Украины

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