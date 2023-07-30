«Это очень серьезно». Экс-командир роты батальона Айдар об опасности для украинского контрнаступления на севере 30 июля, 08:28 Украинские военные стреляют из танка в сторону российских войск на линии фронта в Харьковской области (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий в интервью Radio NV рассказал об опасности для украинского контрнаступления на харьковском направлении.

«Там очень тяжело. И там есть реальное продвижение орков. Они все же там перешли реку, закрепились на плацдарме. Пытаются этот плацдарм расширить и разрезать фактически нашу группировку на две. Почему это происходит, почему это им удается? Потому что там они собрали примерно 100-тысячную группировку», — рассказал Дикий в эфире Radio NV, напомнив, что в начале полномасштабного российского вторжения в Украину в нем участвовало 180 тысяч военных.

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«100-тысячная группировка — это действительно очень много, это очень серьезно. Ее очень трудно сдерживать. А сдерживают ее там пока только те части, которые там до этого и стояли, причем включая части теробороны. Там даже не так много механизированных бригад, а все, что есть, — это, мягко говоря, не „свежие“, а те, кто там воюют фактически полтора года», — отметил экс-командир роты батальона Айдар.

Он объяснил, что ключевое направление наступления ВСУ — юг, и для россиян не секрет, что для наступления Украина задействовала пока только половину накопленных резервов. Поэтому главная задача российских генералов на харьковском направлении — оттянуть украинские резервы с юга.

«Я не думаю, что они даже в теории себе предполагают, что они сейчас пойдут на Харьков. Даже их так называемую программу минимум — выйти на реку Оскол, обустроить линию фронта по Осколу и таким образом контролировать Купянск-Узловой, — я думаю, они тоже понимают, что мы им этого не дадим. Но у них стоит задача: заставить нас перевести туда хотя бы несколько бригад из тех, которые готовились к наступлению. И сейчас мы пока от этого воздерживаемся, пока туда никто не бросает эти свежие резервы, подготовленные части. Сейчас пока есть приказ держаться тем частям, которые там уже давно стоят. Но возможно, что этот ресурс действительно исчерпывается, возможно, придется бросать какие-то резервы», — сказал Дикий.

Экс-командир роты батальона Айдар выразил надежду, что украинских резервов в таком случае хватит «и закрыть там дыру, и продолжать то, что мы сейчас делаем».

26 июля в ВСУ опровергли потерю трех населенных пунктов возле Купянска в Харьковской области.

21 июля спикер Восточного управления войск ВСУ Сергей Череватый говорил, что войска РФ пытаются перехватить инициативу и вести наступательные действия на Лимано-Купянском направлении.

По его словам, за прошлые сутки российские оккупанты 908 раз обстреляли украинские позиции всеми типами и калибрами артиллерии, а также совершили 11 авианалетов. Это рекордный показатель атаки.

17 июля Череватый сообщал, что Россия стянула на Лимано-Купянское направление более 100 тысяч оккупантов.