Оккупанты РФ построили понтонный мост возле Гостомеля. Украинские военные его уничтожили, сорвав попытку продвижения 14 марта, 01:34 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные уничтожили понтонный мост через реку Ирпень (Фото:CNN via Telegram)

Украинские военные сорвали попытку российской техники пересечь реку Ирпень по понтонному мосту возле Гостомеля. Об этом свидетельствует новый спутниковый снимок частной американской компании Maxar Technologies и фото с соцсетей, опубликованное 13 марта, сообщает CNN.



Как пишет телеканал, впервые мост появился на фото Maxar 10 марта, а на новом снимке он уже разрушен, рядом — уничтоженная техника оккупантов. Позже еще одно фото появилось в соцсетях. CNN нашел геолокацию и подтвердил достоверность снимка.

Сейчас украинские войска в Ирпене отразили продвижение оккупантов к Киеву. Теперь река Ирпень создает значительное препятствие для военных РФ для дальнейшего движения, отмечает CNN. Мост был расположен в открытом поле примерно в восьми километрах на северу от главного моста через реку.

Фото: CNN via Telegram

Соответствующее фото ранее опубликовали на странице Сухопутных войск ВСУ.

«В районе Гостомеля орки решили навести понтонные переправы. Наши казаки их немного поджарили», — заявили там.

Перед полномасштабным вторжением в Украину РФ построила понтонный мост через реку Припять в районе заброшенной белорусской деревни Вепри. Как пишет CNN, РФ перебросила через него десятки войск. 17 февраля телеканал сообщил, что мост был демонтирован.

14 марта — 19-е сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Обычные украинцы и ВСУ продолжают обороняться, обстрелы украинских городов не прекращаются. Оккупанты осуществляют авиа- и ракетные удары по населенным пунктам и жилым домам, что привело к значительным жертвам среди гражданского населения и масштабным разрушениям.

С начала вторжения оккупанты потеряли более 12 тысяч человек личного состава и более 2000 единиц техники.

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