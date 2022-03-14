Оккупанты РФ построили понтонный мост возле Гостомеля. Украинские военные его уничтожили, сорвав попытку продвижения
Украинские военные уничтожили понтонный мост через реку Ирпень (Фото:CNN via Telegram)
Украинские военные сорвали попытку российской техники пересечь реку Ирпень по понтонному мосту возле Гостомеля. Об этом свидетельствует новый спутниковый снимок частной американской компании Maxar Technologies и фото с соцсетей, опубликованное 13 марта, сообщает CNN.
Как пишет телеканал, впервые мост появился на фото Maxar 10 марта, а на новом снимке он уже разрушен, рядом — уничтоженная техника оккупантов. Позже еще одно фото появилось в соцсетях. CNN нашел геолокацию и подтвердил достоверность снимка.
Сейчас украинские войска в Ирпене отразили продвижение оккупантов к Киеву. Теперь река Ирпень создает значительное препятствие для военных РФ для дальнейшего движения, отмечает CNN. Мост был расположен в открытом поле примерно в восьми километрах на северу от главного моста через реку.
Соответствующее фото ранее опубликовали на странице Сухопутных войск ВСУ.
«В районе Гостомеля орки решили навести понтонные переправы. Наши казаки их немного поджарили», — заявили там.
Перед полномасштабным вторжением в Украину РФ построила понтонный мост через реку Припять в районе заброшенной белорусской деревни Вепри. Как пишет CNN, РФ перебросила через него десятки войск. 17 февраля телеканал сообщил, что мост был демонтирован.
14 марта — 19-е сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Обычные украинцы и ВСУ продолжают обороняться, обстрелы украинских городов не прекращаются. Оккупанты осуществляют авиа- и ракетные удары по населенным пунктам и жилым домам, что привело к значительным жертвам среди гражданского населения и масштабным разрушениям.
С начала вторжения оккупанты потеряли более 12 тысяч человек личного состава и более 2000 единиц техники.
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