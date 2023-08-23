«Снайперский террор». Элитное подразделение СБУ Альфа рассказало, как уничтожает оккупантов возле Роботино и Бахмута — репортаж CNN 23 августа, 20:01 Украинские снайперы попросили журналистов не раскрывать их имена и место встречи (Фото:Кадр видео из репортажа CNN)

Снайперы из элитного подразделения СБУ Альфа встретились с корреспондентами CNN, чтобы поделиться подробностями о своей работе.

Они также преоставили каналу серию видеороликов со своих тепловизоров, на которых зафиксированы многочисленные ликвидации оккупнатов в районах Роботино и Бахмута, говорится в репортаже канала.

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В то же время, снайперы попросили CNN не называть их имена и не раскрывать место встречи. В сюжете также изменены голоса бойцов, чтобы их нельзя было узнать.

В материале рассказывается, что часто снайперы атакуют важные вражеские цели ночью с помощью тепловизоров. Один из собеседников канала назвал такую тактику «снайперским террором».

«Именно тогда (ночью — ред.) мы поражаем каждую обнаруженную цель. Это деморализует их и убивает их желание что-либо сделать против нас», — сказал украинский снайпер.

В сюжете видно, как во время стрельбы на полигоне слетает глушитель одной из снайперских винтовок Barrett M82, предоставленных Западом. Снайперы объяснили это тем, что глушителем пользовались так часто, что его крепления ослабли.

Командир снайперского подразделения Альфа рассказал в сюжете, что пять недель назад оно случайно столкнулось в лесополосе с разведывательно-штурмовой группой россиян.

«Мы открыли огонь, наш проводник из другого подразделения был ранен. Мы подавили их, вытащили его, вызвали артиллерию, а затем наблюдали, как они отступили со своими ранеными», — опивал он этот бой.

Еще один снайпер рассказал о том, что был ранен российским артиллерийским снарядом — осколки попали ему в ногу, грудь и голову. По его словам, ему пришлось селать 16 операций по восстановлению костей и зубов, прежде чем он смог вернуться на фронт, но не всем, кого он знает, так повезло.

«Я потерял много друзей — самые лучшие покидают нас первыми», — сказал он.

CNN отмечает, что бойцы Альфа считают, что война с Россией может затронуть несколько поколений.

«У меня сын растет, он маленький, но уже тренируется, знает, кто враг, и что это Россия», — сказал третий снайпер.



23 августа стало известно, что в Работино бойцы 47 отдельной механизированной бригады установили флаг Украины.