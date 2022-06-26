Поддержка с воздуха. Как украинские поля разминируют с помощью новейших дронов с искусственным интеллектом — репортаж НВ 26 июня, 08:38 Цей матеріал також доступний українською Оператор настраивает дрон перед полетом (Фото:Наталья Кравчук, НВ)

На украинских полях тестируют новый способ разминирования с помощью современного беспилотника — он помогает выявить опасные предметы прежде, чем на поле отправится сапер.

Фермер из Кедровки



«Это место, по которому враги активно двигались в сторону Киева. Здесь было очень много техники, которая пыталась прорваться, и в процессе их серьезно обстреливали. Когда оккупанты задержались тут на месяц, рядом с этими полями строили свои опорные пункты и старались окопаться. Естественно, защищались они, в том числе, минными заграждениями», — за спиной фермера Алексея Кравченко из Киевщины — поле, поросшее высокой травой. Мы находимся недалеко от трассы Киев — Прилуки между селами Басань, Киевской области и Перемога, Черниговской области.

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27 февраля 2022 года российская армия зашла на эти территории в попытках продвинуться к Киеву. Простояли там до 30 марта, до тех пор, пока их не вытеснили Вооруженные силы Украины. В здешних окрестностях, вспоминает Алексей Кравченко, в лесу враги разместили батарею САУ и другой тяжелой техники — ездили на ней вдоль всего леса. Только в одном из соседних сел стояло около 80 единиц вражеской техники. Среди военного контингента рф — в основном, буряты. Теперь Алексей, как и другие украинские фермеры мелкого и среднего звена, боится работать на полях, опасаясь подорваться на минах:

«Необходимость проверить поля на ранее оккупированных территориях, где велись боевые действия — очень высокая. Без этого фермеры — просто на грани разорения, — добавляет собеседник НВ. — Особых альтернатив работать на чужих полях — нет. А, как минимум, налог на землю платить с чего-то все еще нужно. Нужен также и ремонт техники — все требует вложений».

Семья Алексея Кравченко живет в экопоселении под названием Кедровка. На этой территории они заготавливают кормовые травы для лошадей — и для себя, и на продажу, также лекарственные травы, выращиваемые на не распаханных территориях, и другое. Свой бизнес Алексей называет «не интенсивным» и направленным на восстановление природной экосистемы — даже лошади живут в природных условиях на свободном выпасе.

Алексей Кравченко показывает найденные в полях поблизости осколки от ракет и боеприпасы / Фото: НВ

Чтобы проверить свои территории на предмет опасных боеприпасов, Алексей Кравченко решил обратиться к специалистам по разминированию территорий. Участок, требующий проверки — это сенокосы, от которых зависит зимовка его лошадей следующей зимой.

«В ходе боев, которые велись на этой территории, склад с сеном и соломой для лошадей сгорел, объясняет он — остался один фундамент. Животные не пострадали — предварительно их выпустили на большую территорию, где они свободно паслись и могли, в случае чего, уйти от опасности», — так вспоминает про февраль и март 2022 года собеседник НВ.

Мины, снаряды и осколки ракет

В тот месяц, на протяжении которого на Киевщине находились российские оккупанты, над ближайшими населенными пунктами неоднократно пролетали ракеты, под ногами разрывались снаряды, а в лесах оккупанты оставили растяжки, говорит Алексей Кравченко. Осколки боеприпасов и обломки ракет он находит до сих пор — для этого носит с собой небольшой металлоискатель. Говорит, что однажды на растяжке в лесу чуть не подорвался его старший сын — чудом уцелел во время взрыва, повредив лишь свою обувь. В селе Перемога, что неподалеку, один из фермеров также пострадал от взрыва — после дождя на его машину занесло на скользкой дороге, и задние колеса зацепили мину. Мужчина получил перелом двух ребер, но выжил, однако авто было сильно повреждено.

После того, как территории освободили от российских оккупантов, местные власти начали обзванивать жителей здешних сел и фиксировать разрушения, потери, убытки, интересовались необходимостью предоставления какой-либо помощи. Также предлагали заполнить специальную заявку тем, кто хочет, чтобы их земли были проверены деминерами.

Алексей Кравченко стоит рядом с машиной, в которой лежит небольшой миноискатель — им пользуется, чтобы прочищать дорогу перед собой в лесу и в поле / Фото: НВ

В ответ на заявку Алексею Кравченко предложили воспользоваться новой для Украины опцией, которая находится на стадии тестирования — проверить поля с помощью специального дрона. Он согласился.

Дрон, разработанный и предоставленный Украине для тестирования канадской компанией Draganfly, летает по заранее заданному ему маршруту как беспилотный аппарат. К нему прикреплено устройство под названием магнитометр, которое реагирует на посторонние металлические предметы в земле. На весь облет дрону требуется не более 15 минут.

«Он создает карту поля, затем специалисты собирают и обрабатывают эти данные. То есть, дрон работает первым, а уже после этого в поле можно запускать сапера, который осмотрит конкретный участок на основе приблизительной карты», — так объясняет работу дрона Сергей Скиданов, руководитель компании DEF-C, которая специализируется на беспилотных летательных аппаратах. Именно эта компания пригласила в Украину канадских партнеров для совместного тестирования дронов на наших территориях.

Дрон от Draganfly работает на основе искусственного интеллекта и способен распознать мины, неразорвавшиеся снаряды и другие виды боеприпасов. Это поможет более эффективно разминировать большие территории, добавляет Скиданов. В других странах эта технология используется уже на протяжении нескольких лет, однако в Украине это пока еще нововведение.

Дрон, на котором прикреплен магнитометр, облетает поле и производит сканирование площади / Фото: НВ

Помощь государству

Обработка полей после боевых действий — проблема, которая известна и Павлу Таволжанскому, фермеру из Волновахи, Донецкая область. В последний раз он был там 30 мая 2014 года, а затем выехал — из-за войны.

«Мы выращивали зерновые культуры: подсолнухи, пшеницу, кукурузу, ячмень. Имели площади размером в 2200 га. С началом боевых действий в 2014 году 700 га ушло в серую зону — над этой территорией летали снаряды, соответственно, в поле заходить было нельзя. Несмотря на это, некоторые фермеры все-таки отправляли технику в поле на свой страх и риск — в результате таких действий несколько людей тогда погибло», — рассказывает Павел Таволжанский.

Месяц назад он присоединился к работе с командами DEF-C, которые специализируются на беспилотных летательных аппаратах, и Transimpex, предоставляющих профессиональные услуги по разминированию. Занялся этим, потому что ему близка сама проблематика — теперь в составе этой рабочей группы он занимается коммуникацией с другими фермерами.

Павел Таволжанский, фермер из Волновахи, рассказывает, что жители Донецкой и Луганской областей столкнулись с невозможностью работать на полях еще в 2014-м / Фото: НВ

«На территориях, с которых уже выгнали врага, открывается все больше возможностей для земледелия. Но для этого нужно сперва провести очистку полей», — объясняет Таволжанский.

В ближайших планах — «обкатать» работу дрона в тестовом режиме, затем договориться с Draganfly о поставках большего количества техники в Украину и наладить сотрудничество с государственными службами, которые занимаются разминированием. Так, за день до выезда на поле Алексея Кравченко такой дрон тестировали на полигоне Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Сергей Скиданов, руководитель компании DEF-C, которая специализируется на беспилотных летательных аппаратах / Фото: НВ

«В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям не так давно создали дополнительное подразделение по разминированию — в штат приняли 400 саперов-пиротехников, которые остро нуждаются в материально-техническом обеспечении. Это и средства индивидуальной защиты, и техника, и различные механизмы. Также они нуждаются в повышении своих квалификаций и в обучении. Поэтому мы договариваемся о поставках таких аппаратов для их бригад, а также об обучении для пилотов-операторов, которые будут на этой технике работать», — делится рабочими планами Сергей Скиданов.

Проблема разминирования территорий, к сожалению, будет актуальна для Украины еще очень долго, добавляет он. И называет это «темой номер два» — конечно же, после победы над российскими оккупантами.

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