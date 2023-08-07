Лучше Нептунов и Гарпунов. Почему украинские атаки надводными дронами сверхточные и эффективные — главред Defense Express 7 августа, 11:38 NV Премиум Надводный дрон атакует российский БДК Оленегорский горняк (Фото:Видео, полученное Reuters/via REUTERS)

Главный редактор Defense Express Олег Катков в интервью Radio NV объяснил, почему атаки украинскими надводными дронами такие точные и эффективные и отметил, что украинские дроны даже лучше противокорабельных ракет Гарпун и Нептун.

В эфире Radio NV Катков отметил, что Украина первой решила вопрос использования надводных дронов как дронов-камикадзе.

По словам журналиста, похожие идеи были еще со времен Второй Мировой войны, однако ранее эти средства были пилотируемые.

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