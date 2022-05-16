Защитники Украины скоро смогут продвинуться впритык к границе в Харьковской области — Минобороны 16 мая, 22:37 Цей матеріал також доступний українською Украинские защитники в Харьковской области (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

Заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что защитники Украины скоро смогут вплотную приблизиться к границе в Харьковской области.

Война России против Украины — главные события 16 мая

В эфире всеукраинского марафона Маляр напомнила, что после того, как российским оккупантам не удалось захватить Киев и взять под контроль территорию Украины, они поставили перед собой менее амбициозные цели: выйти на рубежи Донецкой и Луганской областей.



Видео дня

Она рассказала, что на востоке Украины продолжаются ожесточенные бои, линия фронта очень широкая, в некоторых ситуациях у российских оккупантов есть количественное преимущество — в одном случае у врага было в 15 раз больше сил — но защитники Украины не дают противнику продвигаться, и россияне не достигают своих результатов.

По словам замминистра, если во время первого этапа войны враг «делал ставку на элитность своих подразделений, количество вооружения и личного состава», сейчас оккупанты изучили оборону украинских бойцов, пытаются рассчитывать тактику и выбирают самые, по их мнению, подходящие места для своих попыток продвинуться.

«В Харьковской области остается еще незначительный участок, на котором находится враг, еще немного — и мы сможем продвинуться впритык к нашей границе. Сейчас там тоже продолжается противостояние», — сказала Маляр.

Она отметила, что защитникам Украины помогает продвигаться то, что у ВСУ есть огромный опыт в войне с россиянами с 2014 года, то, что украинская армия на пути ко вступлению в НАТО перенимала многие стандарты и постоянно участвовала в учениях, а также то, что украинские бойцы сражаются за свою землю и хотят вернуть людей со временно захваченных территорий.

15 мая волонтер Роман Донык сообщил, что 227-й батальон 127-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ оттеснил российских оккупантов и вышел на участок государственной границы с РФ в Харьковской области.

Президент Владимир Зеленский записал обращение, в котором поблагодарил бойцов:

«Ребята. Очень вам благодарен. От каждого. От себя, от моей семьи… Моя благодарность без границ… Желаю вам всем здоровья. Берегите себя. Благодарю вас, ваших родителей. Молодцы! И всем таким, как вы, воинам, большое, большое спасибо».

ВСУ вернулись на границу с РФ в Харьковской области https://www.youtube.com/embed/-FQtIWybnew

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.