ВСУ не дали оккупантам продвинуться в направлении Марьинки — сводка 1 августа, 20:17 Последствия обстрела россиянами Харьковской области, 30 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Генеральный штаб ВСУ рассказал о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 понедельника, 1 августа, на 159-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки Генштаба:



на Северском направлении оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах Сеньковки и Липовки Черниговской области, Старой Гуты, Павловки, Покровки и Белополья Сумской области из ствольной и реактивной артиллерии. Враг развернул комплексы РЭБ;

оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах Сеньковки и Липовки Черниговской области, Старой Гуты, Павловки, Покровки и Белополья Сумской области из ствольной и реактивной артиллерии. Враг развернул комплексы РЭБ; на Харьковском направлении россияне обстреляли из артиллерии районы Харькова, Прудянки, Нового и еще 14 населенных пунктов, безуспешно пытались обнаружить огневые позиции защитников Украины с помощь разведгруппы и отступили;

россияне обстреляли из артиллерии районы Харькова, Прудянки, Нового и еще 14 населенных пунктов, безуспешно защитников Украины с помощь разведгруппы и отступили; на Славянском направлении оккупанты из танков и артиллерии разных калибров обстреляли районы населенных пунктов Норцовка, Чепель, Грушеваха, Родное, Вернополье, Гусаровка, Дибровное, Долина и Адамовка;

оккупанты из танков и артиллерии разных калибров обстреляли районы населенных пунктов Норцовка, Чепель, Грушеваха, Родное, Вернополье, Гусаровка, Дибровное, Долина и Адамовка; в районе Мазановки защитники Украины разоблачили и обезвредили вражескую разведгруппу ;

; на Краматорском направлении оккупанты не вели активное наступление из-за серьезных потерь и низкого морально-психологического уровня. Армия страны-террориста обстреливала из танков, ствольной и реактивной артиллерии позиции украинских войск и гражданской инфраструктуры в районах Северска, Кривой Луки, Серебрянки, Ивано-Дарьевки, Григоровки, Звановки, Верхнекаменского и Спорного, нанесла авиаудары возле Серебрянки и Григоровки;

оккупанты не вели активное наступление из-за серьезных потерь и низкого морально-психологического уровня. Армия страны-террориста обстреливала из танков, ствольной и реактивной артиллерии позиции украинских войск и гражданской инфраструктуры в районах Северска, Кривой Луки, Серебрянки, Ивано-Дарьевки, Григоровки, Звановки, Верхнекаменского и Спорного, нанесла авиаудары возле Серебрянки и Григоровки; на Бахмутском направлении россияне с помощью танков и артиллерии обстреливали районы Берестового, Соледара, Бахмута, Константиновки, Веселой Долины, Зайцевого, Вершины, Кодемы, Веселого и Травневого, нанесли авиаудары по Покровскому, Новолуганскому, Соледару, Вершине, Яковлевке, Бахмуту и Кодеме;

россияне с помощью танков и артиллерии обстреливали районы Берестового, Соледара, Бахмута, Константиновки, Веселой Долины, Зайцевого, Вершины, Кодемы, Веселого и Травневого, нанесли авиаудары по Покровскому, Новолуганскому, Соледару, Вершине, Яковлевке, Бахмуту и Кодеме; в районе Яковлевки разведгруппа оккупантов пыталась вести разведку, но была обнаружена и понесла потери . Остатки группы сбежали;

разведгруппа оккупантов пыталась вести разведку, но . Остатки группы сбежали; враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение в районах Соледара, Вершины и Бахмута штурмовыми действиями, отступил;

в районах Соледара, Вершины и Бахмута штурмовыми действиями, отступил; на Авдеевском направлении оккупанты вели обстрел возле Новокалинового, Новобахмутовки, Песков и Красногоровки, нанесли авиаудар возле Нью-Йорка. Также вели штурм в направлениях Авдеевки и Песков , успеха не имеют, бои продолжаются;

оккупанты вели обстрел возле Новокалинового, Новобахмутовки, Песков и Красногоровки, нанесли авиаудар возле Нью-Йорка. Также , успеха не имеют, бои продолжаются; на Новопавловском и Запорожском направлениях враг систематически обстреливал гражданскую и военную инфраструктуру в районах Марьинки, Павловки, Новоселки, Новополя, Малиновки, Гуляйполя, Гулайпольского, Орехова и Каменского;

враг систематически обстреливал гражданскую и военную инфраструктуру в районах Марьинки, Павловки, Новоселки, Новополя, Малиновки, Гуляйполя, Гулайпольского, Орехова и Каменского; украинские бойцы не дали оккупантам продвинуться в направлении Марьинки . Враг перегруппировывается, пытаясь усилить свои войска на юге Украины;

. Враг перегруппировывается, пытаясь усилить свои войска на юге Украины; на Южнобугском направлении россияне сосредоточились на удержании ранее занятых позиций, вели обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения. Нанесли авиаудары возле Белой Криницы и Андреевки;

россияне сосредоточились на удержании ранее занятых позиций, вели обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения. Нанесли авиаудары возле Белой Криницы и Андреевки; противник пытается восстановить разрушенные и поврежденные мосты и переправы через Днепр.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны страна-террорист Россия потеряла уже 41 030 человек личного состава, 1768 танков, 259 РСЗО, 223 самолета, 190 вертолетов, 736 БПЛА, 15 кораблей и катеров.

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