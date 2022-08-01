ВСУ не дали оккупантам продвинуться в направлении Марьинки — сводка

1 августа, 20:17
Последствия обстрела россиянами Харьковской области, 30 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Последствия обстрела россиянами Харьковской области, 30 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Генеральный штаб ВСУ рассказал о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 понедельника, 1 августа, на 159-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки Генштаба:

  • на Северском направлении оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах Сеньковки и Липовки Черниговской области, Старой Гуты, Павловки, Покровки и Белополья Сумской области из ствольной и реактивной артиллерии. Враг развернул комплексы РЭБ;
  • на Харьковском направлении россияне обстреляли из артиллерии районы Харькова, Прудянки, Нового и еще 14 населенных пунктов, безуспешно пытались обнаружить огневые позиции защитников Украины с помощь разведгруппы и отступили;
  • на Славянском направлении оккупанты из танков и артиллерии разных калибров обстреляли районы населенных пунктов Норцовка, Чепель, Грушеваха, Родное, Вернополье, Гусаровка, Дибровное, Долина и Адамовка;
  • в районе Мазановки защитники Украины разоблачили и обезвредили вражескую разведгруппу;
  • на Краматорском направлении оккупанты не вели активное наступление из-за серьезных потерь и низкого морально-психологического уровня. Армия страны-террориста обстреливала из танков, ствольной и реактивной артиллерии позиции украинских войск и гражданской инфраструктуры в районах Северска, Кривой Луки, Серебрянки, Ивано-Дарьевки, Григоровки, Звановки, Верхнекаменского и Спорного, нанесла авиаудары возле Серебрянки и Григоровки;
  • на Бахмутском направлении россияне с помощью танков и артиллерии обстреливали районы Берестового, Соледара, Бахмута, Константиновки, Веселой Долины, Зайцевого, Вершины, Кодемы, Веселого и Травневого, нанесли авиаудары по Покровскому, Новолуганскому, Соледару, Вершине, Яковлевке, Бахмуту и Кодеме;
  • в районе Яковлевки разведгруппа оккупантов пыталась вести разведку, но была обнаружена и понесла потери. Остатки группы сбежали;
  • враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение в районах Соледара, Вершины и Бахмута штурмовыми действиями, отступил;
  • на Авдеевском направлении оккупанты вели обстрел возле Новокалинового, Новобахмутовки, Песков и Красногоровки, нанесли авиаудар возле Нью-Йорка. Также вели штурм в направлениях Авдеевки и Песков, успеха не имеют, бои продолжаются;
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях враг систематически обстреливал гражданскую и военную инфраструктуру в районах Марьинки, Павловки, Новоселки, Новополя, Малиновки, Гуляйполя, Гулайпольского, Орехова и Каменского;
  • украинские бойцы не дали оккупантам продвинуться в направлении Марьинки. Враг перегруппировывается, пытаясь усилить свои войска на юге Украины;
  • на Южнобугском направлении россияне сосредоточились на удержании ранее занятых позиций, вели обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения. Нанесли авиаудары возле Белой Криницы и Андреевки;
  • противник пытается восстановить разрушенные и поврежденные мосты и переправы через Днепр.
Видео дня
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02vLUU6JFHYLgauZBUpYAMPtNJueK3fN1xzwgUYP7w8dsxB8wKxTntyUzRULtbcdE1l

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны страна-террорист Россия потеряла уже 41 030 человек личного состава, 1768 танков, 259 РСЗО, 223 самолета, 190 вертолетов, 736 БПЛА, 15 кораблей и катеров.

Редактор: Нина Григорская

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