Украине нужны как минимум 20 Patriot — военный эксперт 30 апреля, 09:34 ЗРК Patriot (Фото:Apocalypto321/Twitter)

Военный эксперт и экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в интервью Radio NV рассказал, что Украине необходимо не менее 20 Patriot для защиты от российских обстрелов.

«Президент Украины Владимир Зеленский говорил: замечательно, что мы получили от наших западных партнеров две батареи Patriot, но этого мало. Нам нужно не менее 20 таких систем», — сказал Селезнев в эфире Radio NV.

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Военный эксперт объяснил, что один дивизион Patriot способен прикрыть один город-миллионник «с достаточно высокой степенью эффективности и качества закрытия неба».

«Опять же, система противовоздушной обороны действенна и эффективна тогда, когда она состоит из различных компонентов и способна прикрывать от различных типов вражеских ракет — от баллистических (речь идет прежде всего о современных комплексах ПВО Patriot), от крылатых, дронов-камикадзе».

Министр обороны Алексей Резников заявил, что не может подтвердить или опровергнуть использование ЗРК Patriot во время массированной ракетной атаки РФ в пятницу, 28 апреля.

«Я не скажу вам, использовали ли их ночью, потому что тогда будет понятно, где они стоят. Если командование Воздушных сил примет решение потом сказать, что они их где-то применяли, тогда известим», — отметил министр.

19 апреля стало известно, что в Украину уже прибыли ЗРК Patriot от США, Нидерландов и Германии.

23 апреля в Воздушных силах сообщили, что первый дивизион ЗРК Patriot заступил на боевое дежурство.

О том, что второй дивизион Patriot начал боевое дежурство в Украине, стало известно 27 апреля.

