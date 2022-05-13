Резников о дальнейшем ходе войны: Украинцев ждут чрезвычайно сложные недели, сколько их будет — не скажет никто 13 мая, 13:58 Цей матеріал також доступний українською Резников заявил, что в ближайшие недели украинские военные будут держать оборону преимущественно собственными силами (Фото:Ukrainian Joint Forces Operation Press Service/Handout/Reuters)

Министр обороны Украине Алексей Резников заявил, что украинцев ожидают чрезвычайно сложные недели полномасштабного вторжения РФ.

Война России против Украины — главные события 13 мая

«Нас ожидают чрезвычайно сложные недели. Сколько их будет — точно никто не скажет. В этот период мы будем держать оборону преимущественно собственными силами против взбешенного от ярости агрессора», — отметил он в своем Facebook.

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Резников пояснил, что более 1,5 тыс. украинских воинов уже учатся или в ближайшие дни начнут овладевать техникой от партнеров, чтобы потом вернуться в качестве инструкторов.

«Кто-то, как артиллеристы сразу пойдет в бой. Пока тяжелое иностранное вооружение уравновесит силы и обеспечит излом в пользу Украины, пройдет время. Сейчас присутствие точечное, это надо понимать», — добавил министр.

Резников добавил, что украинские власти и дипломаты круглосуточно работают, чтобы ускорить и увеличить поступление помощи. В переговорах есть и успехи, и сложности.

«Рост давления санкций на Россию и увеличение иностранной помощи Украине в перспективе нескольких месяцев должны создать условия, при которых Кремль окончательно потеряет шансы добиться какого-либо успеха. Тогда должно появиться новое окно возможностей для Украины», — резюмировал он.

Россия напала на Украину 24 февраля. 13 мая — 79-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.



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