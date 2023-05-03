«Другого выхода нет». В перспективе Украина заменит все советские системы ПВО новыми — Игнат 3 мая, 16:09 На боевом дежурстве в Украине уже две системы ПВО Iris-T (Фото:nato.int)

Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в интервью Radio NV заявил, что Украине в перспективе придется заменить все советские системы ПВО новыми.

Как рассказал Игнат в эфире Radio NV, основные системы, которые использует украинская противовоздушная оборона – это Бук-М1 и С-300, а также С-125.

Также у украинских военных на вооружении есть уже ряд западных систем ПВО.

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«Есть ПВО Сухопутных войск, там тоже есть сдвиги в плане новых западных систем, таких как Gepard, Crotale, Avenger и другие. Впрочем, для Воздушных сил [важнейшие] системы NASAMS, IRIS-T (второй комплекс IRIS, кстати, недавно прибыл, работает), также Patriot и SAMP/T. Это четыре комплекса, два из которых работают только по аэродинамике, а другие – и по аэродинамике, и по баллистике ( Patriot и SAMP/T)», — перечислил спикер командования Воздушных сил.

Он также заверил, что в перспективе все советские системы ПВО в Украине будут заменены новыми.

«Мы ведем год войны. Кроме того (кроме около 1500 из 1700 беспилотников и ракет, которыми Россия атаковала украинскую критическую инфраструктуру осенью и зимой — ред.) сбито более 300 [российских] самолетов, почти 300 вертолетов, более полутора тысяч БПЛА оперативно-тактического уровня — на это все ушло немало средств. Поэтому другого выхода у нас нет, кроме как сегодня понемногу заменять [системы]. Надо это делать как можно скорее, но не все так просто», - заявил Игнат.

30 апреля федеральное правительство Германии подтвердило доставку Украине второй системы противовоздушной обороны Iris-T SLM.

19 апреля в Украину прибыли ЗРК Patriot от США, Нидерландов и Германии.

23 апреля в Воздушных силах сообщили, что первый дивизион ЗРК Patriot заступил на боевое дежурство. О том, что второй дивизион Patriot начал боевое дежурство в Украине, стало известно 27 апреля.

11 октября 2022 г. Германия передала ВСУ первую систему ПВО IRIS-T из четырех, которые Берлин обещал передать Украине.

