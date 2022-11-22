Украина вернула тела еще 33 погибших защитников 22 ноября, 11:34 Украина возвращает тела своих погибших защитников для их достойного захоронения (Фото:Leah Millis/Reuters)

Во вторник, 22 ноября, Украина вернула домой тела еще 33 погибших защитников, которые отдали свои жизни за страну в борьбе с войсками РФ.

Как сообщили в пресс-службе Минреинтеграции, операция по возвращению героев проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко и ряда силовых структур Украины.

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«Процесс переговоров о передаче тел продолжается постоянно. Совместными усилиями стремимся как можно быстрее вернуть семьям тела защитников, чтобы те могли достойно почтить их память!» — сказал Котенко.

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Он добавил, что с начала работы Офиса Уполномоченного удалось вернуть 696 тел погибших украинских военных.

В каком регионе происходил обмен, не уточняется.

4 июня стало известно, что Украина и РФ впервые провели обмен телами погибших военных по формуле «160 на 160».

Украина продолжает возвращение своих погибших защитников в рамках обмена с РФ.

11 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потери России превышают потери Украины в 10 раз.

На данный момент, ВСУ ликвидировали уже 85 тысяч российских оккупантов.



