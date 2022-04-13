Украина стала одной из наиболее загрязненных боеприпасами стран мира — ГСЧС

13 апреля, 13:25
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Мины в полиэтиленовом корпусе представляют большую опасность (Фото:Суспільне)

Мины в полиэтиленовом корпусе представляют большую опасность (Фото:Суспільне)

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Из-за военного вторжения в Россию Украина стала одной из наиболее загрязненных боеприпасами стран мира.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщили, что из-за военной агрессии РФ Украина стала одной из самых загрязненных боеприпасов стран мира. На очистку территорий уйдут годы.

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Также в ГСЧС напомнили, что сейчас опасно:

  • ходы в лес, на водоемы, поля, где проводились боевые действия;
  • приближаться к разбитой вражеской технике;
  • заходить в заброшенные сооружения и дома.

В случае обнаружения подозрительного предмета нужно сообщить спасателям 101 или национальную полицию — 102. К подозрительным и потенциально взрывоопасным предметам нельзя подходить близко.

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О том, как поступать в случае обнаружения подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство, рассказывали в Центре общественного здоровья.

https://www.facebook.com/phc.org.ua/photos/a.353782784746456/3751881984936502/
Редактор: Мария Молодковец

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Теги:   ГСЧС Война России против Украины

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