«Украина стала первой». Почему морские дроны, которыми атакуют российский флот, уникальны — военный эксперт 6 апреля, 19:14 Морские дроны (Фото:FEDOROV/Telegram)

Эксперт Defense Express Иван Киричевский в интервью Radio NV рассказал, почему морские дроны, которыми Украина атакует российский флот, уникальны.

«В мировой истории Украина – не первая, кто пытался разрабатывать подобные дроны-камикадзе, но первая, кто смог их в принципе применить», – сказал Киричевский Radio NV.

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По словам эксперта, во время Второй мировой войны беспилотные катера со взрывчаткой пытались производить страны гитлеровской «оси», «и ни в одном случае катера даже в принципе не дошли до цели, потому что это же малоразмерный объект, груженый взрывчаткой». Такие катера либо теряли управление, либо тонули из-за шторма.

«Аналогичный случай, кажется, был во время одной из арабо-израильских войн, когда израильские диверсанты хотели доставить безэкипажный катер со взрывчаткой, чтобы взорвать большой египетский корабль. Но атака сорвалась, потому что береговые службы египетского флота вовремя это обнаружили, открыли огонь, и катер удалось уничтожить», — рассказал Киричевский.

Он пояснил, что Украина стала первой, кто довел морские беспилотники не просто до опытных образцов, а до «образцов, которые можно применить в открытом бою».

Эксперт также рассказал, что украинские катера-беспилотники не являются абсолютно уникальными. В частности, беспилотные катера-тральщики есть во флоте Великобритании, а американские конструкторы не создали большие беспилотные корабли с ракетами Томагавк только из-за законодательных ограничений.

«Какие-то такие вещи вроде катеров-камикадзе, которые могут атаковать вражеские корабли, до сих пор ими отличались разве что йеменские хуситы. Здесь нюанс в том, что такой специфический вид оружия мы, во-первых, реально довели до ума, серийный образец, который может гарантированно что-то атаковать. А во-вторых, органически его вписали в систему защиты нашего побережья», – добавил Киричевский.

Утром 22 марта в районе Южной бухты временно оккупированного Севастополя прогремела серия мощных взрывов. Оккупационная «власть» города заявила об атаке морских дронов и работе ПВО по «воздушной цели». Из-за этого местный морской транспорт приостановил работу — рейд был перекрыт, катера и паромы через Севастопольскую бухту не ходили и их пытались заменить автобусами.



За почти пять месяца до этого, 29 октября 2022 года, базу Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте также атаковал рой морских и воздушных дронов. В результате беспрецедентной атаки, по данным минобороны РФ, повреждение получил только морской тральщик Иван Голубец. Тем не менее, ряд военных экспертов, опираясь на видеозаписи, предположили, что атаке подвергся и фрегат Черноморского флота класса Адмирал Григорович, вооруженный крылатыми ракетами Калибр.

Россия обвинила во взрывах Украину и Великобританию. Впрочем, Киев официально не подтвердил причастность к этим атакам, а Лондон, в свою очередь, отрицал обвинения в свой адрес.

Через две недели после осеннего инцидента президент Украины Владимир Зеленский инициировал сбор средств на первый в мире флот морских боевых дронов. И за первую неделю через фандрейзинговую платформу UNITED24 были собраны средства на 25 из 100 запланированных дронов, каждый стоимостью 10 млн грн.