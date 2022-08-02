«Мишени для ракет РФ». Украина в ООН призвала закрыть небо над всеми украинскими АЭС

2 августа, 12:58
5 июня российская ракета критически низко пролетела над Южноукраинской АЭС (Фото:Скриншот видео Энергоатом/Telegram)

5 июня российская ракета критически низко пролетела над Южноукраинской АЭС (Фото:Скриншот видео Энергоатом/Telegram)

Заместитель главы МИД Украины Николай Точицкий призвал в ООН закрыть небо над всеми украинскими АЭС, чтобы избежать угроз со стороны РФ.

Об этом он сказал на конференции, посвященной Договору о нераспространении ядерного оружия, пишет Укринформ.

«Впервые в истории гражданские ядерные объекты были превращены в военные объекты и плацдармы российской армии — в нарушение положений Договора о нераспространении ядерного оружия по мирному использованию атомной энергии», — отметил Точицкий.

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Он подчеркнул, что мир «стал свидетелем того, как возникает в реальности ядерный терроризм», спонсируемый ядерным государством.

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«Мы просим закрыть небо над атомными станциями в Украине, обеспечить защиту системами ПВО, доказать делом, что агрессор не может оставаться без всякого наказания только потому, что владеет ядерным оружием», — отметил заместитель главы МИД.

В пресс-службе Энергоатома в Telegram пояснили, что речь идет о специфическом военном режиме, который закрывает воздушное пространство над определенной территорией страны для самолетов определенного государства или военного блока.

Это позволит полностью изолировать воздушные и наземные боевые действия вблизи этой территории.

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«В настоящее время в Украине функционирует 15 атомных энергоблоков, каждый из которых может стать мишенью для российской авиации или ракетной артиллерии. Закрытое небо над этими объектами гарантирует общеевропейскую безопасность и исключит возможность российского шантажа», — резюмировал Точицкий.

С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после тяжелых боев в Энергодаре была захвачена российскими оккупантами.

Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

В конце апреля АЭС полностью возобновила работу, хотя российский режим пытается получить полный контроль над станцией, привлекая своих специалистов.

В конце июля военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружие и взрывчатку.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   ООН Атомная энергетика МИД Украины Южно-Украинская АЭС АЭС Чернобыльская АЭС ЗАЭС Война России против Украины

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