Скорость 75 км/ч и защищенная связь. Главное об украинских разведывательных беспилотниках Сирко — инфографика NV

5 августа, 11:15
NV Премиум
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Беспилотник Сирко имеет защиту против РЭБ и способен находиться в воздухе не менее полутора часов (Фото:Александр Магула / Ґвара Медіа)

Беспилотник Сирко имеет защиту против РЭБ и способен находиться в воздухе не менее полутора часов (Фото:Александр Магула / Ґвара Медіа)

В мае был представлен украинский разведывательный беспилотник Сирко, который разработало харьковское ООО Научно-производственная компания Skyassist.

Как сообщил в эфире Radio NV председатель наблюдательного совета Skyassist Игорь Криничко, по состоянию на начало августа на предприятии работает одна конвейерная линия, позволяющая делать примерно 800−1000 беспилотников в месяц, еще две должны открыть.

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По словам главы наблюдательного совета Skyassist, Сирко — типичный беспилотник с неподвижным крылом, классический разведчик самолетного типа, который может быть в определенных модификациях корректировщиком огня.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Беспилотники БПЛА Инфографика NV Дроны украинские беспилотники радио NV

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