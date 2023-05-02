Войска РФ атаковали Никополь и Херсон, по Николаевской области ударили из РСЗО 2 мая, 09:21 Российские оккупанты разрушают гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Украины (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

За минувшие сутки и в ночь на вторник, 2 мая, войска РФ обстреливали населенные пункты в Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Харьковской и Донецкой областях.

Ночью российские оккупанты ударили по Никополю из тяжелой артиллерии.

Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram, в результате атаки обошлось без жертв и пострадавших.

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В городе работают спасатели. Обследуют территорию и уточняют последствия атаки.

По Николаевской области противники ударили з РСЗО, пострадали населенные пункты Куцурубской громады.

Глава ОВА Виталий Ким уточнил, что два человека получили ранения, повреждены частные дома.

В населенном пункте после обстрелов нет света, газа, воды и интернета.

Также враг наносил минометные обстрелы по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

В Херсонской области был зафиксирован 71 обстрел, оккупанты выпустили 363 снаряда из тяжелой артиллерии, Градов, танков, беспилотников и авиации.

Глава ОВА Александра Прокудин уточнил, что по Херсону били 11 раз. Снаряды попали в жилые кварталы населенных пунктов области, а также территорию и здание завода в Херсоне.

Из-за российской агрессии два человека получили ранения.

В Харьковской области в результате атак противника был ранен гражданский. По словам главы ОВА Олега Синегубова, в селе Кучеривка Купянского района повреждены три частных дома и машины. В Волчанске в результате атак также был ранен мужчина.

В Донецкой области ранения получили два человека — в Краматорске и Северске.

В ночь на 1 мая Россия провела новую массированную ракетную атаку, пытаясь атаковать, в частности, Киев. РФ нанесла удары с самолетов стратегической авиации и использовала дроны.

