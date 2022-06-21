Украина вернула тела еще 35 погибших военных, большинство из них — защитники Мариуполя 21 июня, 14:26 Цей матеріал також доступний українською Украина возвращает тела погибших украинских защитников для их достойного захоронения (Фото:Leah Millis/Reuters)

В вторник, 21 июня, Украина вернула тела 35 погибших украинских военных.

Об этом сообщили в Координационном штабе по обращению с военнопленными при Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Обмен телами погибших состоялся по формуле 35 на 50. Среди украинских военных — 25 защитников Мариуполя.

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В ведомстве отметили, что украинские герои будут похоронены со всеми военными почестями.

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«Процесс возвращения тел погибших украинских бойцов продолжается. Он проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции», — добавили там.

В пресс-службе Минреинтеграции в Facebook уточнили, что обмен состоялся в Запорожской области.

4 июня стало известно, что Украина и РФ впервые провели обмен телами погибших военных по формуле «160 на 160».

7 июня в ГУР МО уточнили, что уже удалось вернуть тела 210 украинских военных, большинство из них обороняли Азовсталь.

На данный момент идет процесс опознания.



14 июня состоялся новый обмен телами погибших, Украина вернула 64 украинских военных.

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