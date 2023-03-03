Украина вернула тела еще 17 погибших защитников

3 марта, 11:59
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Украина возвращает тела погибших украинских военных для их достойного захоронения (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Украина возвращает тела погибших украинских военных для их достойного захоронения (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Украина вернула тела 17 украинских военнослужащих, погибших в борьбе с оккупационными войсками РФ.

Как сообщили в пресс-службе Минреинтеграции, передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась в соответствии с нормами Женевской конвенции.

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Там напомнили, что с начала полномасштабного вторжения России из ВОТ удалось вернуть тела 1426 защитников Украины их родным для достойного захоронения.

Украина продолжает возвращение своих погибших защитников в рамках обмена с РФ.

https://www.youtube.com/watch?v=onsrH8qgNAU

4 июня 2022 года стало известно, что Украина и РФ впервые провели обмен телами погибших военных по формуле «160 на 160». С тех пор этот процесс не останавливается.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Боевые потери

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