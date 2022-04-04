Военные преступления россиян: ситуация с жертвами в Киевской области хуже всего в Бородянке — Венедиктова 4 апреля, 19:06 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрела Россией Бородянки 3 марта 2022 года, запечатленные Максом Левиным, который был убит оккупантами (Фото:REUTERS/Maksim Levin)

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что больше всего убитых российскими оккупантами мирных жителей в Бородянке Киевской области.

Война России против Украины — главные события 4 апреля

«На самом деле по людям хуже всего ситуация в Бородянке, по жертвам. Я думаю, что мы будем еще отдельно говорить о Бородянке. Но не надо забывать и о других регионах, освобожденных благодаря нашим ВСУ», — сказала она в эфире всеукраинского марафона.



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По словам генпрокурора, на государственный портал warcrimes.gov.ua поступило более 7 тысяч сообщений от граждан о военных преступлениях России.

«Мы должны двигаться от обычного солдата к высшему руководству. На сегодняшний день нам нужно имплементировать Римский статут, чтобы мы могли бы двигаться по преступлениям против человечности. Но в рамках Международного уголовного суда мы уже можем это делать», — добавила Венедиктова.

2 апреля 2022 года мэр Бучи Киевской области Анатолий Федорук сообщил, что после освобождения города от российских оккупантов в братских могилах похоронили 280 человек. По его словам, улицы Бучи «усеяны телами».



Венедиктова сообщила, что с освобожденной от российских оккупантов территории Киевской области уже вывезли 410 тел убитых мирных жителей.



Она подчеркнула, что на освобожденных украинскими защитниками территориях Киевской области — крайне важные доказательства военных преступлений России, «ад, который нужно задокументировать, чтобы наказать нелюдей, устроивших его на нашей земле».

Комендантский час в населенных пунктах Броварского, Вышгородского и Бучанского районов продлили до 06:00 7 апреля. На остальной территории области комендантский час продлится с 21:00 4 апреля до 06:00 5 апреля.

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