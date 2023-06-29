Почти у 80% украинцев есть родные или друзья, погибшие или получившие ранения в результате полномасштабного вторжения РФ — опрос 29 июня, 11:36 Социологи говорят, что Украина переживает трагический коллективный опыт (Фото:Олег Котенко/Facebook)

У 78% украинцев есть близкие родственники или друзья, которые погибли или получили ранения в результате полномасштабного вторжения России.

Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

По данным социологов, в среднем такие респонденты имеют семь близких родственников или друзей, которые были ранены или погибли.

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При этом, 64% опрошенных имеют хотя бы одного близкого родственника или друга, который был ранен (в среднем называлось пять раненых близких людей).

63% украинцев имеют по крайней мере одного близкого родственника или погибшего друга (в среднем трое погибших близких людей).

В региональном измерении подавляющее большинство населения имеют близких родственников или друзей, которые были ранены или погибли из-за российского вторжения. Показатель колеблется от 70% в восточных областях до 80% - в западных.

Комментируя опрос, социологии говорят о том, что большая война РФ против Украины «сформировала трагический коллективный опыт для абсолютного большинства украинцев». Можно также говорить о том, что жители все областей Украины переживают одинаковые ужасные потери, вызванные Россией.

«Можем говорить о боли украинцев по потерям и безумном гневе на врага. Сильная эмоциональная окрашенность этого опыта выступает тем фактором, который, с одной стороны, очень сближает разных украинцев и позволяет лучше понять друг друга. С другой стороны, это способствует сплочению украинцев для совместной работы по изгнанию врага и достижению справедливости — наказание за обиды», — говорится в выводах к исследованию.

Опрос проводился с 26 мая по 5 июня. Было опрошено 2013 человек методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных РФ территорий. Также в опросе не принимали участие украинцы, которые после начала полномасштабного вторжения РФ выехали за границу.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупационные войска наносят ракетные и авиационные удары по гражданской инфраструктуре, в результате чего гибнет мирное население.

По последним оценкам ООН. за почти 1,5 года большой войны в Украине от рук российских оккупантов погибли почти 9000 гражданских. При этом, реальные цифры могут быть значительно выше, так как пока невозможно оценить количество жертв в полностью разрушенных войсками РФ городах на востоке Украины, в частности, в Мариуполе.

Военные потери Украины власти не раскрывают. В мае президент Владимир Зеленский пояснил это общим решением военного командования.

В начале года министр обороны Украины Алексей Резников озвучил ежедневные потери ВСУ и войск РФ на войне. Тогда он заявил, что каждый день в Украине ликвидируют «примерно 500−600» российских военных. В то же время, по словам министра обороны, ВСУ теряют в десять раз меньше человек.

