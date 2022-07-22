Бросают в атаку наемников. У оккупантов проблемы с подвозом боеприпасов и личным составом — Гайдай

22 июля, 18:14
Последствия российских обстрелов в Попасной Луганской области, 14 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Последствия российских обстрелов в Попасной Луганской области, 14 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

У российских оккупантов на Донбассе проблемы с подвозом боеприпасов и личным составом. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире всеукраинского телемарафона в пятницу, 22 июля.

Гайдай рассказал, что украинские артиллеристы уничтожили много артиллерийских складов глубоко в тылу российских оккупантов, у врага проблемы с логистикой и личным составом. По словам главы ОВА, сейчас россияне бросают в атаку подразделения, состоящие из наемников ЧВК — это указывает на то, что оккупанты оттянули часть батальонов для перегруппировки из-за огромных потерь.

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«Время играет нам на руку. Пока наши Вооруженные Силы держат линию обороны и не дают возможность продвигаться [врагу], мы получаем оружие и имеем возможность подготовиться», — отметил он.

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Гайдай подтвердил, что сейчас продолжаются бои вокруг Белогоровки и Верхнекаменки Луганской области. Провести эвакуацию местных жителей невозможно.

«Мы все-таки имеем дело с махиной, где 140 миллионов… [Наступательный потенциал российской армии] намного уменьшился, но у них все-таки еще есть запасы даже старой техники и даже не очень подготовленных войск. Но, наверное, самые лучшие подразделения уже не имеют той боеспособности, которую имели до 24 февраля», — добавил глава ОВА.

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/videos/376613911278999

Ранее Сергей Гайдай сообщал, что российские оккупанты начали подготовку к псевдореферендуму на захваченных территориях в Луганской области. Он говорил, что войска страны-агрессора усилили удары по селам на админгранице Донецкой и Луганской областей и пытаются сдвинуть подразделения ВСУ с укреплений. Оккупанты до сих пор не контролируют 100% области.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Луганская область Луганская ОГА Сергей Гайдай Война России против Украины

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