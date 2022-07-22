Бросают в атаку наемников. У оккупантов проблемы с подвозом боеприпасов и личным составом — Гайдай 22 июля, 18:14 Последствия российских обстрелов в Попасной Луганской области, 14 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

У российских оккупантов на Донбассе проблемы с подвозом боеприпасов и личным составом. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире всеукраинского телемарафона в пятницу, 22 июля.

Гайдай рассказал, что украинские артиллеристы уничтожили много артиллерийских складов глубоко в тылу российских оккупантов, у врага проблемы с логистикой и личным составом. По словам главы ОВА, сейчас россияне бросают в атаку подразделения, состоящие из наемников ЧВК — это указывает на то, что оккупанты оттянули часть батальонов для перегруппировки из-за огромных потерь.



Видео дня

«Время играет нам на руку. Пока наши Вооруженные Силы держат линию обороны и не дают возможность продвигаться [врагу], мы получаем оружие и имеем возможность подготовиться», — отметил он.

Гайдай подтвердил, что сейчас продолжаются бои вокруг Белогоровки и Верхнекаменки Луганской области. Провести эвакуацию местных жителей невозможно.

«Мы все-таки имеем дело с махиной, где 140 миллионов… [Наступательный потенциал российской армии] намного уменьшился, но у них все-таки еще есть запасы даже старой техники и даже не очень подготовленных войск. Но, наверное, самые лучшие подразделения уже не имеют той боеспособности, которую имели до 24 февраля», — добавил глава ОВА.

Ранее Сергей Гайдай сообщал, что российские оккупанты начали подготовку к псевдореферендуму на захваченных территориях в Луганской области. Он говорил, что войска страны-агрессора усилили удары по селам на админгранице Донецкой и Луганской областей и пытаются сдвинуть подразделения ВСУ с укреплений. Оккупанты до сих пор не контролируют 100% области.

23 000 погибших из "ЛДНР". Тела сжигали на Донецком металлургическом заводе – Павел Лысянский https://www.youtube.com/embed/Ibai0XNJDXg

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.