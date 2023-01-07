Понятия «глубокий тыл» для оккупантов на Таврическом направлении уже не существует — генерал

7 января, 16:49
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Украинские военнослужащие в Запорожской области (Фото:REUTERS/Stringer)

Украинские военнослужащие в Запорожской области (Фото:REUTERS/Stringer)

На Таврическом направлении для российских оккупантов уже фактически не существует понятия «глубокий тыл».

Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский, сообщает пресс-служба Министерства обороны в Facebook.

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Тарнавский рассказал, что защитники Украины проводят успешные контрнаступления на Харьковском и Херсонском направлениях, успешно сочетая «огонь и маневр». Также Силы обороны контролируют все попытки оккупационных войск организовать эффективную оборону и создать условия для активных действий.

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«Украинские защитники делают все, чтобы уничтожить максимальное количество сил и средств оккупантов даже во время относительной стабильности наших позиций. Чем больше мы уничтожим их сейчас, тем меньше будет работы в ходе окончательного освобождения Украины от захватчиков», — цитирует пресс-служба генерала.

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https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/pfbid02gQC3P6XW6mXqND5RvgSuqxy9JkjuEFYkDzztXmLjUMoAGgP3A9xRi4gMFf5YFcW6l

1 января руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что украинские защитники добились определенных результатов на юге и «позитивные новости» есть, но озвучивать их пока рано.

https://www.youtube.com/embed/EJUsY2I-FB8
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Харьковская область Херсонская область Юг Украины Контрнаступление Война России против Украины

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