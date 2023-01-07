Понятия «глубокий тыл» для оккупантов на Таврическом направлении уже не существует — генерал 7 января, 16:49 Украинские военнослужащие в Запорожской области (Фото:REUTERS/Stringer)

На Таврическом направлении для российских оккупантов уже фактически не существует понятия «глубокий тыл».

Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский, сообщает пресс-служба Министерства обороны в Facebook.



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Тарнавский рассказал, что защитники Украины проводят успешные контрнаступления на Харьковском и Херсонском направлениях, успешно сочетая «огонь и маневр». Также Силы обороны контролируют все попытки оккупационных войск организовать эффективную оборону и создать условия для активных действий.



«Украинские защитники делают все, чтобы уничтожить максимальное количество сил и средств оккупантов даже во время относительной стабильности наших позиций. Чем больше мы уничтожим их сейчас, тем меньше будет работы в ходе окончательного освобождения Украины от захватчиков», — цитирует пресс-служба генерала.

1 января руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что украинские защитники добились определенных результатов на юге и «позитивные новости» есть, но озвучивать их пока рано.