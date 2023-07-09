«Бывают двухэтажные блиндажи». Командир штурмового батальона ВСУ рассказал об укреплениях россиян 9 июля, 09:36 Дым над позициями россиян возле Бахмута, кадр видео с дрона, опубликованного 28 июня 2023 года (Фото:Sirko Team/225th Battalion of Ukraine’s 127th Territorial Defence Brigade/Handout via REUTERS)

Командир второго штурмового батальона 3-й ОШБр, который сейчас воюет под Бахмутом, Дмитрий Кухарчук в интервью Radio NV рассказал об укреплениях россиян, которые он видел.

В эфире Radio NV Кухарчук заявил, что российские военные копают блиндажи и строят укрепсооружения гораздо лучше украинских.

«Укрепления, копание — это то, что они проходили, основной их материал во время службы — „срочки“ в российской армии — на это и был направлен. Поэтому, говоря об их укрепрайонах, об их линиях обороны, да, это действительно впечатляет. У них бывают иногда блиндажи двухэтажные под землей», — сказал Кухарчук, добавив, что это не спасает россиян от украинских штурмовиков.

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В апреле сообщалось, что в Запорожской области россияне вырыли окоп, непрерывно простирающийся на расстояние более 70 км.

Журналист Радио Свобода Игорь Токарь в эфире Radio NV описывал линию обороны российских оккупантов на севере Крыма.

«Это могут быть те самые, которые уже знают, зубы дракона, окопы, блиндажи, различные, скажем так, фортификационные сооружения, которые способствуют оборонительному характеру. Они не способствуют нападению. Так вот, по северной части Крыма, фактически по этой линии, кто знает, возможно, дорога от Красноперекопска до Джанкоя, это трасса Е97, вдоль этой линии, которая повторяет перешеек, там довольно-таки уже серьезная построена линия обороны», — говорил он.

По словам журналиста, окопы оккупантов на севере Крыма иногда имеют длину до 10 км, разветвленные и предназначены не только для пехоты, но и для бронированной техники.