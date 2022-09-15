У оккупантов большие потери на Слобожанском направлении — Генштаб 15 сентября, 20:04 Защитники Украины продолжают наносить удары по позициям оккупантов (Фото:72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook)

Генеральный штаб ВСУ рассказал об оперативной ситуации в Украине по состоянию на 18:00 четверга, 15 сентября, на 204-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки Генштаба:



усилия оккупантов до сих пор сосредоточены на попытках полностью захватить Донецкую область, удержать захваченные территории и сорвать активные действия защитников Украины;

россияне обстреливают украинские позиции вдоль линии столкновения, пытается перегруппироваться и ведет воздушную разведку. Угроза ракетных и авиаударов по Украине сохраняется;

Россия продолжает совершать военные преступления и наносит удары по мирным жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры. В четверг от вражеских ударов пострадали более 20 населенных пунктов, среди которых Кривой Рог, Никополь, Белогорка, Марьинка, Ольговское, Оскол, Николаев, Очаков, Любомировка, Гуляйполе и Мирное;

за сутки оккупанты нанесли пять ракетных и пять авиаударов, 23 раза обстреливали из реактивной артиллерии военные и гражданские объекты Украины;

на Слобожанском направлении россияне понесли большие потери . 202-й и 204-й стрелковые полки второго армейского корпуса, которые участвовали в боях, вывели на временно оккупированные территории в Луганской области и будут расформированы. Остатки личного состава распределили по подразделениям мобилизационного резерва. Также из-за огромного количества раненых в Новоайдаре ( Луганская область) гражданские медучреждения, в том числе детскую больницу, обустраивают под военные госпитали;

. 202-й и 204-й стрелковые полки второго армейского корпуса, которые участвовали в боях, вывели на временно оккупированные территории в Луганской области и будут расформированы. Остатки личного состава распределили по подразделениям мобилизационного резерва. Также из-за огромного количества раненых в Новоайдаре Луганская область) гражданские медучреждения, в том числе детскую больницу, обустраивают под военные госпитали; Кремль решил пополнить резервы за счет тюрем, госпредприятий и учреждений, снятия ограничений на призыв для многодетных семей и принудительного создания региональных батальонов, созданных « по национальному признаку»;

по национальному признаку»; защитники Украины успешно отбили вражеские атаки в районах Веселой Долины, Майорска и Зайцево;

в районах Веселой Долины, Майорска и Зайцево; за сутки авиация Сил обороны нанесла 18 ударов по местам скопления живой силы и техники противника, подтверждено поражение десяти районов сосредоточения оккупантов, трех опорных пунктов и пяти позиций ЗРК;

и техники противника, подтверждено поражение десяти районов сосредоточения оккупантов, трех опорных пунктов и пяти позиций ЗРК; противовоздушная оборона ВСУ уничтожила два российских беспилотника;

ракетные войска и артиллерия поразили три вражеских пункта управления, 12 районов сосредоточения живой силы и боевой техники россиян, в зону поражения также попали два склада боеприпасов, средства ПВО и логистические узлы оккупантов.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла более 53,8 тысяч своих военных, 2193 танка, 167 средств ПВО, 250 самолетов, 215 вертолетов, 908 БПЛА, 15 кораблей и катеров и не только.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.