У оккупантов серьезные кадровые проблемы — Минобороны

14 марта, 17:04
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Уничтоженная российская техника (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

Уничтоженная российская техника (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

У российских оккупантов большие кадровые проблемы, заявил офицер Центра оперативного информирования Министерства обороны Леонид Матюхин во время брифинга в Медиа Центре Украина.

Украинские военные обнаружили документы, принадлежащие военным 21-й отдельной мотострелковой бригады 2-й армии центрального военного округа, 136-й отдельной мотострелковой бригады 58-й армии южного военного округа, а также военным федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия. Присутствие последних на фронте указывает на кадровые проблемы в российской армии, сказал Матюхин.

Также он отметил, что в рядах российской армии много солдат, которые не хотят воевать, но они «находятся в информационном вакууме и знают все только из разговоров их командиров».

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«ВСУ нанесли сокрушительные удары по тыловой инфраструктуре, полевых базах и складах, чтобы нарушить систему логистического обеспечения врага на временно занятых оккупантами территориях Украины… Фиксируются неединичные случаи использования врагом гражданской инфраструктуры, в частности, религиозных объектов для оборудования огневых позиций, размещения вооружения и военной техники… То, что РФ называет у себя успехом… только в том, что они уничтожают мирное население», — заявил Матюхин.

https://www.youtube.com/watch?v=OrN-rs2flUc

Он призвал украинцев не публиковать информацию о попадании ракет в режиме реального времени, чтобы не корректировать удары противника.

Ранее 14 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что около 400 сирийских наемников прибыли в Россию для участия в войне против Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после потерь, которые российские войска понесли в результате боев с ВСУ, оккупантам не остается ничего другого, кроме как собирать по всей России резервистов и срочников или завозить «головорезов из Сирии».

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Министерство обороны Украины Война России против Украины

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