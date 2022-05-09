У России истощились запасы высокоточного оружия, его будет трудно заменить — Минобороны Британии 9 мая, 09:12 Цей матеріал також доступний українською Россия бомбит жилые дома по всей Украине (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

У России истощились запасы высокоточного оружия, что вынуждает оккупантов использовать устаревшие боеприпасы, сообщили в Минобороны Великобритании.

Война России против Украины — главные события 9 мая

«Поскольку конфликт продолжается дольше, чем предполагалось до начала войны, российские запасы высокоточных боеприпасов, вероятно, сильно истощились. Это вынуждает использовать легкодоступные, но устаревающие боеприпасы, которые менее надежны, менее точны и легче перехватываются. России, вероятно, будет трудно заменить уже израсходованное высокоточное оружие», — отметили в британском оборонном ведомстве.

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Там подчеркнули, что вторжение России в Украину выявило недостатки в способности войск РФ наносить точные удары в больших масштабах.

«Россия подвергла города и поселки Украины интенсивным и неизбирательным бомбардировкам, практически не заботясь о жертвах среди гражданского населения», — резюмировали в британском Минобороны.

В конце апреля издание Financial Times сообщало, что Россия столкнулась с нехваткой высокоточных ракет.

На тот момент Россия запустила более 1900 ракет по территории Украины, многие из них попадали в жилые дома.



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