Оккупанты повторно обстреляли Днепропетровскую область: ранена мать и двое детей 3 июня, 02:44 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрелов в Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что вечером в четверг, 2 июня, российские оккупанты повторно обстреляли область.

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Снаряды оккупантов попали в село Марьянское Днепропетровской области — ранения получили мать и двое детей.

«Враг обстрелял из артиллерии Зеленодольскую общину. Прицельно ударил по Марьянскому. Неоднократно. Целенаправленно уничтожал населенный пункт. Ранены двое детей и их мама», — отметил он.

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Полностью разрушены два дома, еще несколько повреждены. Также выведен из строя газопровод и электросети.

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Российские оккупанты в четверг, 2 июня, снова обстреливали Днепропетровскую область.

Враг нанес удар по территории Покровской громады в Синельниковском районе, возле одного из населенных пунктов взорвался кассетный боеприпас.

Обстрелу также подверглась территория Зеленодольской громады в Криворожском районе, за пределами одного из сел обнаружили российский артиллерийский снаряд и снаряд от вражеского Урагана.



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