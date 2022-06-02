Три монаха погибли после обстрела Святогорской Лавры

2 июня, 04:47
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Оккупанты обстреляли Святогорскую лавру 30 мая (Фото:Антон Геращенко/Telegram)

Оккупанты обстреляли Святогорскую лавру 30 мая (Фото:Антон Геращенко/Telegram)

Донецкая епархия Украинской православной церкви сообщила, что после обстрела Святогорской Свято-Успенской Лавры погибли три монаха.

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«30 мая во время боестолкновений пострадали 3-й и 4-й монашеские корпусы Святогорской Свято-Успенской Лавры. При обстреле погибли благочинный Лавры архимандрит Галактион, монах Аристоклий, монахиня Варвара. Ранения получили иеромонахи Иоасаф и Амфилохий, а также иеродиакон Алипий», — сообщили в УПЦ.

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Количество погибших и пострадавших мирян на данный момент неизвестно.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Донецкая область УПЦ МП Святогорск Война в Украине Война России против Украины

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