Три монаха погибли после обстрела Святогорской Лавры 2 июня, 04:47 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты обстреляли Святогорскую лавру 30 мая (Фото:Антон Геращенко/Telegram)

Донецкая епархия Украинской православной церкви сообщила, что после обстрела Святогорской Свято-Успенской Лавры погибли три монаха.



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«30 мая во время боестолкновений пострадали 3-й и 4-й монашеские корпусы Святогорской Свято-Успенской Лавры. При обстреле погибли благочинный Лавры архимандрит Галактион, монах Аристоклий, монахиня Варвара. Ранения получили иеромонахи Иоасаф и Амфилохий, а также иеродиакон Алипий», — сообщили в УПЦ.

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Количество погибших и пострадавших мирян на данный момент неизвестно.

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