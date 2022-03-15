«Ракета прилетела с Юго-востока». «Точку У» по оккупированному Донецку запустила Россия — CIT 15 марта, 17:57 Цей матеріал також доступний українською Российская ракета в оккупированном Донецке (Фото:Скриншот видео СIT/Youtube)

Россия запустила «Точку У» по оккупированному Донецку, а после обвинила в этом украинскую армию, сообщает российская исследовательская группа Conflict Intelligence Team.

Аналитик СIT сообщил, что после анализа фотографий из открытых источников можно сделать вывод — ракета прилетела со стороны России или подконтрольных боевикам территорий.

«Важно то, где располагаются останки ракеты, конкретно так называемая ракетная часть, для обывателя можно сказать хвостовик. Есть фотографии с нескольких ракурсов этой ракетной части. Она лежит на бульваре Шевченко. Ее хвост смотрит на Юго-восток, а, грубо говоря, нос ракеты смотрит на Северо-запад», — сообщил аналитик СIT.

Он отмечает, если ракета сохранила траекторию, она прилетела с Юго-востока, который контролируется российскими силами и силами террористической организации «ДНР».

«Мы исследовали множество фотографий использования Точек У в Сирии, в Украине, на Карабахе. Мы не нашли ни одного инцидента, где вот эта часть ракеты лежала бы иначе. Да сама ракетная часть может немного изменить направление, полететь неровно по линии, а повернуть на 45 градусов максимум. Но общее направление всегда остается одним и тем же. То есть она не могла повернуть на 180 градусов. В любом случае она прилетела с Юго-востока», — добавили в СIT.

Аналитик CIT также призвал зрителей самостоятельно посмотреть на фотографии места падения ракеты в Донецке, которые публикуют местные жители и пропагандисты РФ, и проанализировать их, чтобы увидеть траекторию падения ракеты.

Начало фрагмента про российскую «Точку У» в 5:35.

Ранее российские пропагандистские СМИ писали, что в оккупированном боевиками Донецке упала ракета на газон рядом со зданием так называемого «правительства ДНР». Традиционно пропагандисты обвинили в авиаударе украинскую армию и заявили о якобы гибели 20 человек.

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