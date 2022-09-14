В Мариуполе зафиксировали движение колонны войск РФ в сторону Бердянска, Мелекино покинули почти все оккупанты — Андрющенко
Военная техника армии РФ выдвинулась из Мариуполя в сторону Бердянска (Фото:Петр Андрющенко/Telegram)
В среду, 14 сентября, в Мариуполе зафиксировали движение военной техники войск РФ в сторону Бердянска.
Как сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram, вся военная техника инженерного назначения.
«Особенно интересны понтоны через центр города в сторону Бердянска. Во-вторых, заезд техники с новоазовского направления, не донецкого. В-третьих — впервые в том числе в сторону Сартаны на север области. Продолжаем отслеживать ситуацию», — отметил он.
Андрющенко также сообщил, что село Мелекино под Мариуполе покинули почти все оккупанты, остались только строители.
«Военные оккупанты полностью выехали из с. Мелекино. Теперь здесь остались только строители — гражданские оккупанты. Интересная тенденция», — резюмировал он.
С начала сентября ВСУ перешли в контрнаступление в Донецкой области, освобождены ряд населенных пунктов, среди них — Святогорск и Борогодичное.
Контрнаступление также продолжается на Херсонском и Харьковском направлениях. Войска РФ убегают, оставляя десятки единиц военной техники и арсеналы боеприпасов.
В минобороны РФ признали отступление своей армии на Харьковском направлении, назвав его «перегруппировкой». В ведомстве оправдываются, что для достижения целей развязанной войны якобы решили перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма, чтобы нарастить усилия на Донецком направлении.
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