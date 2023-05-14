Зависимый от Богуслаева нардеп до сих пор является членом оборонного комитета и имеет доступ к гостайне — Бутусов 14 мая, 11:30 Связанный с Вячеславом Богуслаевым нардеп от Слуг народа Геннадий Касай (Фото:inform.zp.ua)

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Radio NV рассказал, что зависимый от арестованного по подозрению в госизмене и препятствовании ВСУ Вячеслава Богуслаева нардеп от Слуги народа Геннадий Касай до сих пор является членом оборонного комитета Рады.



«Господин Богуслаев (и это есть на записях, которые обнародовала СБУ) продвинул в список партии Слуга народа своего человека, полностью от него зависящего, — народного депутата Касая, выполнявшего все его указания; который во время войны и по сей момент является членом комитета Верховной Рады по вопросам обороны и национальной безопасности. И у него самый высокий доступ к государственной тайне, вся информация об украинской оборонной промышленности», — подчеркнул Бутусов в эфире Radio NV.

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Журналист отметил, что сейчас «человек, напрямую связанный с российским агентом», кроме информации, получает также зарплату из средств налогоплательщиков.

«У нас два месяца назад была пресс-конференция: все обнародовали, видео показали, записи показали, сейчас его (Вячеслава Богуслаева – ред.) уже на обмен выпроваживают. А человек, которого он устроил неизвестно как в правящую партию, в комитет по безопасности и обороне, продолжает на него работать. И, возможно, еще на его российских кураторов продолжает работать», — возмутился Бутусов.

Он добавил, что такой абсурд невозможен в любой стране, где работает закон.

По данным ЧЕСНО, помощниками Геннадия Касая являются советники бывшего регионала и бывшего руководителя Мотор Сичи Богуслаева. Касай также являлся генеральным директором спортивного комплекса ПАО Мотор Сич.

22 октября 2022 года стало известно, что СБУ задержала Богуслаева в рамках дела о незаконных поставках компанией товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

24 октября Шевченковский райсуд Киева отправил Богуслаева под стражу. По данным программы Схемы, он с 2000 года имел российское гражданство, с 2002 года – квартиру в Москве.

Богуслаева задержали по подозрению в госизмене, а 28 марта 2023 года сообщили о новом подозрении — в препятствовании законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям (ст. 114-1 УК Украины). По данным правоохранителей, он приказал снять лопасти с вертолетов, чтобы ими не могли воспользоваться защитники Украины. Он до сих пор находится под стражей.

4 ноября суд арестовал имущество Богуслаева почти на 1 миллиард гривен. 7 ноября премьер-министр Денис Шмигаль объявил, что Мотор Сич вместе с рядом других стратегических предприятий будет круглосуточно работать на оборону Украины.

10 мая Схемы опубликовали письмо Богуслаева, адресованное главе Офиса президента Андрею Ермаку. В письме он назвал себя «пенсионером, инвалидом 1 группы» и попросил отдать его РФ в рамках обмена.

