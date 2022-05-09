Оккупанты обстреляли Сумскую область из артиллерии — глава ОВА

9 мая, 13:08
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Утром Сумская область пережила артиллерийский обстрел (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Утром Сумская область пережила артиллерийский обстрел (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Утром в понедельник, 9 мая, российские оккупанты обстреляли приграничные районы Сумской области.

Война России против Украины — главные события 9 мая

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

«Сегодняшнее утро началось с артобстрелов приграничных территорий. Прилеты по Хотинской громаде. Разрушений и жертв нет», — отметил он.

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7 мая российская авиация обстреляла ракетами «воздух — земля» территории Миропольской и Хотинской общин в Сумской области. В результате обстрела был ранен пограничник.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Сумская область Война России против Украины

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