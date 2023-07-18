«Они правы». В российских пабликах сухопутный коридор в Крым назвали «дорогой смерти» — журналист 18 июля, 15:02 Крымский мост 17 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко в интервью Radio NV рассказал, что сухопутный коридор в Крым в российских пабликах назвали «дорогой смерти».

«Уже в российских пабликах это назвали „дорогой смерти“. И они правы. Потому что в условиях, когда медленно, но уверенно идет наступление в направлении Бердянска по территории Запорожской области Вооруженных сил Украины, конечно, это очень рискованно. Хотя они значительную часть поставок направляли из Ростова этими дорогами через оккупированный Мариуполь, Бердянск и Мелитополь. Но, конечно, это очень огромные риски. Там все простреливается, там долетает, как говорят, в тот район», — сказал Клименко в эфире Radio NV, комментируя проблемы с логистикой у оккупантов после подрыва Крымского моста и совет гражданским ехать в обход переправы по «сухопутному мосту».

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Журналист прогнозирует, что восстановление моста в направлении из Крыма на Таманский полуостров, где обвалился один из пролетов, будет продолжаться месяцы.

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего все движение по нему было остановлено. Крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии», а российские паблики писали о серьезном повреждении по меньшей мере одного пролета. Позже оккупанты сообщили о восстановлении железнодорожного сообщения.

Утром 18 июля в так называемом «министерстве транспорта» Крыма заявили, что легковые автомобили движутся по Крымскому мосту или через другие временно оккупированные территории Украины. Там якобы организовали реверсивное движение.

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночным взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника, мост атаковали с помощью надводных дронов.

Вице-премьер страны-агрессора России Марат Хуснуллин заявил, что один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению.

Инфографика: NV

Это уже второй случай взрывов на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины. 8 октября 2022 года в результате мощного взрыва рухнули несколько его пролетов.

Кремлевский режим обвинил в организации диверсии главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Со своей стороны, в ГУР эти заявления опровергли, назвав их «бредом».