В «ЛНР» сотрудника ОБСЕ «приговорили» к 13 годам тюрьмы 19 сентября, 15:05 Боевики «ЛНР» подозревают сотрудника ОБСЕ Дмитрия Шабанова в «госизмене» (Фото:OSCE SMM — Special Monitoring Mission to Ukraine)

Оккупационный суд «ЛНР» «приговорил» сотрудника миссии ОБСЕ Дмитрия Шабанова к 13 годам тюрьмы, боевики обвинили его в «госизмене» псевдореспублики.

Как сообщает РБК, он был задержан в середине апреля на оккупированной территории Луганской области якобы за «передачу закрытых сведений представителям иностранных спецслужб».

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Шабанов был ассистентом по безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии.

«Суд ЛНР» заявил, что представителя ОБСЕ якобы завербовал «резидент ЦРУ США в Украине, который ранее работал в СБУ». Боевики утверждали, что Шабанов проходил «спецподготовку в США» и почти полгода собирал «сведения о передвижениях военной техники и вооружений, а также о перемещениях личного состава подразделений Народной милиции «ЛНР».

В ОБСЕ пока не отреагировали на «приговор».

В конце апреля ОБСЕ решила закрыть Специальную мониторинговую миссию в Украине на фоне полномасштабного вторжения России. В организации пояснили, что решение стало следствие того, что не удалось достичь консенсуса на заседании Постоянного совета ОБСЕ 31 марта относительно продления мандата миссии.

В конце июля стало известно, что боевики марионеточных режимов «ДНР» и «ЛНР» удерживают в плену представителей миссии.

Перед этим министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал приостановить полномочия России в ОБСЕ на фоне захвата территорий и продолжающихся атак на украинские города.



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