В Николаеве арестовали украинца, который корректировал ракетный удар РФ по оборонному предприятию города
Оккупанты систематически обстреливают Николаев (Фото:ГСЧС)
Суд Николаева арестовал украинца, который корректировал ракетный удар по оборонному предприятия города.
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Как сообщили в Офисе генпрокурора, 4 апреля подозреваемый предоставил пророссийскому блогеру-активисту информацию с точными координатами расположения военнослужащих Нацгвардии Украины и военной техники на одном из оборонных предприятий региона с целью физического уничтожения военнослужащих и военной техники ВСУ.
После этого Россия осуществила ракетный обстрел. В результате уничтожены и частично повреждены объекты недвижимого и движимого имущества предприятия.
Украинца задержали по подозрению в распространении информации о расположении Вооруженных Сил Украины, по возможности их идентификации на местности (ч. 2 ст. 114−2 УК Украины). Его взяли под стражу.
Россия систематически обстреливает Николаев и Николаевскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину.
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