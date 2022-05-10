В Николаеве арестовали украинца, который корректировал ракетный удар РФ по оборонному предприятию города 10 мая, 13:17 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты систематически обстреливают Николаев (Фото:ГСЧС)

Суд Николаева арестовал украинца, который корректировал ракетный удар по оборонному предприятия города.

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Как сообщили в Офисе генпрокурора, 4 апреля подозреваемый предоставил пророссийскому блогеру-активисту информацию с точными координатами расположения военнослужащих Нацгвардии Украины и военной техники на одном из оборонных предприятий региона с целью физического уничтожения военнослужащих и военной техники ВСУ.

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После этого Россия осуществила ракетный обстрел. В результате уничтожены и частично повреждены объекты недвижимого и движимого имущества предприятия.

Украинца задержали по подозрению в распространении информации о расположении Вооруженных Сил Украины, по возможности их идентификации на местности (ч. 2 ст. 114−2 УК Украины). Его взяли под стражу.

Россия систематически обстреливает Николаев и Николаевскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину.

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