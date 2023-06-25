На выходе из храма после панихиды. В Хмельницкой области сторонники УПЦ МП кричали «ганьба» родственникам погибшего воина 25 июня, 18:52 Прощание с погибшим воином Иваном Кушнируком (Фото:Красилівська міська рада via Facebook)

В Красилове Хмельницкой области сторонники УПЦ МП криками недовольства встретили на выходе из храма родственников погибшего воина Ивана Кушнирука после панихиды по нему, которую проводила ПЦУ.

Видео инцидента опубликовала на своей странице пользовательница Twitter Алина Ерофеева. Она призвала помочь идентифицировать сторонников УПЦ МП, кричавших «ганьба».

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Красиловский городской совет сообщил, что 23 июня траурный кортеж с погибшим героем жители громады встретили на коленях, с государственной символикой и цветами.

Панихида состоялась в Свято-Троицком храме Православной церкви Украины. Горсовет сообщил, что Кушнирук пропал без вести 5 июня, перемещаясь между позициями во время наступательных действий, в районе населенного пункта Пивничное Донецкой области. Позже стало известно о его гибели.

У Ивана Кушнирука остались жена, мама, дочь, сестра и брат.

Lb.ua пишет, что панихида состоялась днем, а сторонники УПЦ МП пришли ближе к вечеру, когда она закончилась и выходили присутствующие на прощании.

«Кроме выкриков „ганьба“ звучали также „мы не хотим ПЦУ“, „герои в кавычках служат рогатому сатане“ и другие», — пишет издание.

11 апреля в Красилове более 1500 прихожан — членов религиозной общины проголосовали за переход Свято-Воскресенского храма УПЦ МП в ПЦУ.

