Оккупанты уничтожили очистительные сооружения в Васильевке, вода стекает в Днепр — глава ОГА 14 марта, 18:11 Цей матеріал також доступний українською Очистительные сооружения в Запорожской области, уничтоженные в результате обстрела российскими войсками (Фото:Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram)

Российские оккупанты уничтожили очистительные сооружения в Васильевке Запорожской области, сообщил в Telegram глава ОГА Александр Старух.

«В результате обстрелов войсками РФ очистных сооружений Васильевского эксплуатационного цеха водоснабжения и водоотвода, который находится в селе Верхняя Криница, разрушены несколько важных объектов. Помимо разрушения административного здания, повреждена линия электропитания. Также разрушено здание канализационной насосной станции № 1, подающей сточные воды города Васильевка на очистные сооружения канализации», — написал он.



Из-за этого повторно используемые воды из города попадают в реку Днепр без очищения. По словам Старуха, даже если питание возобновят, работа очистительных сооружений невозможна, зданию и оборудованию канализационной насосной станции № 1 требуется капитальный ремонт. Он заверил, что ремонт начнется, как только появится доступ к объектам.

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