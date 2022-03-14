Оккупанты уничтожили очистительные сооружения в Васильевке, вода стекает в Днепр — глава ОГА

14 марта, 18:11
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Очистительные сооружения в Запорожской области, уничтоженные в результате обстрела российскими войсками (Фото:Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram)

Очистительные сооружения в Запорожской области, уничтоженные в результате обстрела российскими войсками (Фото:Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram)

Российские оккупанты уничтожили очистительные сооружения в Васильевке Запорожской области, сообщил в Telegram глава ОГА Александр Старух.

«В результате обстрелов войсками РФ очистных сооружений Васильевского эксплуатационного цеха водоснабжения и водоотвода, который находится в селе Верхняя Криница, разрушены несколько важных объектов. Помимо разрушения административного здания, повреждена линия электропитания. Также разрушено здание канализационной насосной станции № 1, подающей сточные воды города Васильевка на очистные сооружения канализации», — написал он.

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Из-за этого повторно используемые воды из города попадают в реку Днепр без очищения. По словам Старуха, даже если питание возобновят, работа очистительных сооружений невозможна, зданию и оборудованию канализационной насосной станции № 1 требуется капитальный ремонт. Он заверил, что ремонт начнется, как только появится доступ к объектам.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Запорожская область Сточные воды Река Днепр Война России против Украины

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