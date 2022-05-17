«Для устрашения и подавления сопротивления». Российские оккупанты планируют отдать Мариуполь кадыровцам — советник мэра 17 мая, 14:51 Цей матеріал також доступний українською В мэрии Мариуполя рассказали о планах оккупантов на город (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты планируют отдать захваченный Мариупольпод управление кадыровцев, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

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«Становится понемногу понятной части пазла, что оккупанты планируют делать с Мариуполем, и кто будет условным куратором „восстановления“. Наши источники из окружения Иващенко сообщали о „шефстве“ от Чечни. Потому что Мариуполь оказался слишком недружественным и неционалистическим. Поэтому для устрашения и подавления сопротивления планируется отдать город кадыровцам», — написал он в своем Telegram.

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По словам Андрющенко, кадыровцам также могут отдать порт, а также право на мародерство.

Есть также и первые подтверждения этого.

17 мая в захваченном Мариуполе впервые состоялась рабочая встреча с участием оккупационной администрации, депутата ГосДумы РФ Саблина с Адамом Делимхановым и Ахмедом Долгаевым, которые являются частью политической власти Чечни.

«Обсуждали планы по „восстановлению Мариуполя“. Кадыровцы вели себя как хозяева, и сам график встречи скорее напоминал оценку и инвентаризацию того, что осталось», — резюмировал он.

16 мая полк Азов опубликовал заявление, в котором сообщил, что защитники Мариуполя выполнили приказ и надеются на поддержку украинского народа.

Позже в Минобороны сообщили, что 53 тяжелораненых защитника Мариуполя доставили в медучреждение оккупированного Новоазовска для лечения, еще 211 эвакуированы в оккупированную Еленовку через гуманитарный коридор. Идет операция по освобождению украинских военных, которые продолжают оставаться на территории завода.

Защитники Украины на заводе Азовсталь в Мариуполе держат оборону в полном окружении, там идут тяжелейшие бои. С начала полномасштабного вторжения России они уничтожили 6 тысяч оккупантов. Войска РФ наносят по Азовстали по несколько десятков ударов в сутки, используют авиацию, танки и тяжелую артиллерию.



На Азовстали оставались около тысячи украинских защитников, из которых 600 ранены, 40 — в тяжелейшем состоянии. Они неоднократно просили применить к ним процедуру extraction (экстракции) и сообщали, что у бойцов проблемы с пищей, водой, лекарствами, боеприпасами.



Мариуполь заблокирован российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли по меньшей мере 25 тысяч жителей.



Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек. Украинский омбудсмен Людмила Денисова сказала, что оставшиеся в Мариуполе почти 170 тысяч жителей страдают от голода из-за действий российских оккупантов.

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