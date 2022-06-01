США передадут Украине современные ракетные системы — Байден 1 июня, 04:42 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден (Фото:REUTERS/Joshua Roberts)

Президент США Джо Байден подтвердил передачу Украине современных ракетных систем залпового огня, о которых ранее писали СМИ.

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Об этом глава Белого дома написал в своей колонке в New York Times.

«Мы предоставим украинцам более совершенные ракетные системы и боеприпасы, которые позволят им более точно поражать ключевые объекты на поле боя в Украине», — заявил Байден.

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Глава Белого дома также анонсировали еще миллиард финансовой помощи, которую утвердил Конгресс США. Президент вновь заявил, что не будет передавать оружие, которое «может поражать цели на территории РФ».

Джо Байден отметил, что США продолжат поставлять и другое оружие — среди которого есть вертолеты.

Белый дом намерен и далее поставлять:

противотанковые ракеты Javelin;

зенитные ракеты Stinger;

мощные артиллерийские и высокоточные ракетные комплексы;

радары;

беспилотные летательные аппараты;

вертолеты Ми-17;

боеприпасы.

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«Мы будем работать с нашими союзниками и партнерами над преодолением глобального продовольственного кризиса, который усугубляется российской агрессией. И мы поможем нашим европейским союзникам и другим странам снизить их зависимость от российского ископаемого топлива и ускорить наш переход к будущему экологически чистой энергии», — заявил президент.

Джо Байден подчеркнул, что переговоры между Украиной и РФ зашли в тупик из-за того, что российские оккупанты продолжают вести агрессивную войну.

«Они зашли в тупик, потому что Россия продолжает вести войну, чтобы взять под свой контроль как можно большую часть Украины. Соединенные Штаты будут продолжать работу по укреплению Украины и поддерживать ее усилия по достижению прекращения конфликта путем переговоров», — заявил президент.

Накануне Байден заявил, что США не будут отправлять Украине ракетные системы, которые способны достичь территории страны-агрессора России.

Наиболее вероятно, что такая помощь будет включать в себя системы M31 GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) — это высокоточная РСЗО со спутниковым наведением, ракетный комплект которой примерно соответствует 500-фунтовой авиабомбе по количеству взрывчатого вещества, уточняет издание.

Радиус действия такой системы составляет около 40 миль (почти 65 км), что «намного превышает радиус действия любой артиллерии, которую сейчас использует Украина», пишет издание.

21 мая, перед второй международной встречей по поставке оружия в Украину, президент Владимир Зеленский заявил, что ждет от онлайн-саммита министров обороны более 40 стран решения о передаче Украине американских реактивных систем залпового огня.

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